Asus Zenfone 4 | Xiaomi Redmi Note 5 e Note 5 Pro avvistati su Geekbench con Android 9 Pie

Dal database di Geekbench arriva la conferma sono in preparazione gli aggiornamenti ad Android 9 Pie per Asus Zenfone 4, Xiaomi Redmi Note 5 e Note 5 Pro

Apprezzabili segnali per l’Asus Zenfone 3 Max con la patch 503 il 20 dicembre : Torna finalmente di moda uno smartphone come il cosiddetto Asus ZenFone 3 Max, considerando il fatto che oggi 20 dicembre viene annunciato in uscita un nuovo aggiornamento per lo smartphone Android. Al momento le notizie trapelate a tal proposito sono frammentarie, ma rappresentano in ogni caso un segnale apprezzabile per il pubblico dopo il punto della situazione che abbiamo condiviso con voi su questa famiglia pochi giorni fa. Proviamo dunque ...

L'aggiornamento ufficiale ad Android 9 Pie per ASUS ZenFone 5 è disponibile al download, mentre diversi altri smartphone della gamma ZenFone ricevono le ultime patch di sicurezza e altre migliorie.

C’è vita anche per l’Asus Zenfone 5 : segnalato Android Pie in Brasile - svolta vicina : Ci sono segnali molto incoraggianti in queste ore per i non pochi utenti che hanno deciso di acquistare un Asus ZenFone 5 in Italia e nel resto d'Europa, soprattutto per coloro che ci erano rimasti un po' male qualche settimana fa, quando il produttore asiatico non ha menzionato il device tra quelli che a breve riceveranno l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. Non parliamo di notizie ufficiali oggi 19 dicembre, ma di alcune ...

Da puntare le offerte Gearbest della settimana del Natale : telefoni Xiaomi - Asus Zenfone 5 e non solo scontati : Le offerte Gearbest di Natale non si sono fatte attendere. A partire da oggi 17 dicembre e per tutta la settimana, il noto store online, ogni giorno, metterà a disposizione un numero notevole di sconti su smartphone, smartwatch, accessori e anche piccoli elettrodomestici. Per partire alla grande, ecco che oggi possiamo commentare con i nostri lettori le immancabili su alcuni smartphoen Xiaomi, quelle che investono l'Asus ZenFone 5 ma pure ...

Qualche giorno fa, l'amministratore delegato di ASUS si è dimesso e il produttore ha anche annunciato che avrebbe cambiato la sua strategia ma la serie ZenFone continuerà

Nel dimenticatoio la serie Asus Zenfone e ben altri e costosi smartphone in arrivo per i clienti? : Tutte le serie Assu ZenFone del produttore taiwanese potrebbero essere fra qualche anno un lontano ricordo? L'azienda sarebbe in procinto di cambiare strategia in riferimento al lancio di nuovi device mobili e andare in direzione opposta a quanto fatto finora. La fonte GizmoChina delinea uno scenario del tutto nuovo per il brand, preso dalla morsa di una concorrenza Android sempre più spietata. Prima di tutto va riferito ai nostri lettori un ...

Una parentesi sull’Asus Zenfone 3 a dicembre : tra batteria - patch possibili ed impossibili : In tanti ci chiedono quale sia l'attuale situazione per l'Asus ZenFone 3. Lanciato sul mercato italiano poco più di due anni fa, in tanti si sono lasciati sedurre dal rapporto tra qualità e prezzo di un modello che con le sue diverse varianti ha conquistato una fetta apprezzabile di pubblico in Italia e nel resto d'Europa. Ci saranno ulteriori aggiornamenti per lo smartphone o, arrivati a fine 2018, possiamo iniziare a parlare della tanto temuta ...

Batteria immensa e prezzo basso per Asus Zenfone Max Pro M2 - ufficiale in India : Non ci sono più dubbi su ASUS Zenfone Max Pro M2, né tanto meno sul modello base Zenfone Max M2, entrambi ufficiali per il mercato Indiano oggi 11 dicembre. Si tratta di dispositivi dotati di una Batteria maggiorata, e venduti ad un prezzo più che onesto (certo bisogna accettare qualche compromesso, ma del resto non si poteva pretendere diversamente). Partiamo dall'ASUS Zenfone Max Pro M2, che costa intorno ai 180 dollari, e che vanta un ...

In occasione dell'evento di lancio di ASUS Zenfone Max Pro M2 e Max M2, il produttore asiatico ha confermato le tempistiche dell'aggiornamento ad Android 9 Pie

Fin dal momento del lancio, ASUS ZenFone 5Z si è approcciato al mercato come uno dei top di gamma dal rapporto qualità prezzo

Si affaccia la patch 18 sugli Asus Zenfone 4 con tre novità ufficiali : Torna alla riscossa il cosiddetto Asus ZenFone 4 oggi 7 dicembre, come si potrà notare dal rilascio di un nuovo aggiornamento che dovrebbe strappare i consensi del pubblico. Da alcune ore a questa parte, infatti, risulta disponibile la patch WW_15.0610.1811.18 dedicata proprio a coloro che in questo anno abbondante di vendite hanno deciso di puntare sulla versione classica del device. Mi riferisco allo ZE554KL, per il quale in questo frangente ...

Giorno di debutto per ASUS ZenFone Max M2 e per ASUS ZenFone Max Pro M2. I due nuovi smartphone della casa taiwanese spiccano soprattutto per la presenza di batterie particolarmente capienti: 5.000 mAh per il modello Pro, 4.000 mAh per il suo fratello minore.

Tutto svelato su Asus Zenfone Max M2 e Max Pro M2 - perfino il prezzo : Sarà l'11 dicembre il giorno dell'annuncio di ASUS Zenfone Max M2 e Max Pro M2, che, come riportato da 'gizmochina.com', sono però già comparsi sul sito della divisione russa, tanto da poter considerare ufficiali le rispettive schede tecniche allegate. L'ASUS Zenfone Max M2 vanta uno schermo LCD IPS da 6.3 pollici con aspect-ratio di 19:9 ed una risoluzione di 1520 x 720 pixel. Il telefono viene alimentato dal processore Snapdragon 632, in ...