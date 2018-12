Selvaggia Roma | tumore Francesco Chiofalo | silenzio rotto | video-messaggio

Selvaggia Roma : le prime parole su Francesco Chiofalo dopo l'annuncio del tumore al cervello - VIDEO - - : Francesco ha poi continuato: "Sono incaz*to, ce l'ho con il mondo, perché io? Sono fottuto, sono fregato. Questa volta devo farla per forza, per quanto io non voglia farla, devo fare l'operazione, ...

Selvaggia Roma - Luca la lascia e attacca : “Laudoni nuovo rimpiazzo?” : Selvaggia Roma e Luca si sono lasciati: lo sfogo di lui Luca ha lasciato Selvaggia Roma. A rendere ufficiale la fine del rapporto è stato proprio lui, pochi minuti fa su Instagram. In un lungo sfogo, in cui non si è limitato a raccontare cosa non andava con Selvaggia, Luca ha detto: “Oggi sono arrivato […] L'articolo Selvaggia Roma, Luca la lascia e attacca: “Laudoni nuovo rimpiazzo?” proviene da Gossip e Tv.