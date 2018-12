Perathoner | primo trionfo in carriera

Mondiali - Snowboardcross : Perathoner primo - Moioli sul podio : Il prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo di Snowboardcross in programma è a Feldberg, dall'8 al 10 febbraio. , In collaborazione con Italpress, Hirscher vince a Saalbach Courchevel, vince la ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 22 dicembre : Perathoner primo e Moioli terza - che snowboard! Shiffrin fa 50! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE generale degli Sport Invernali : oggi, sabato 22 dicembre , il piatto è davvero ricco. Si inizierà con lo snowboardcross da Cervinia, con Visintin che proverà a confermarsi e Moioli in cerca di immediato riscatto, poi sarà la volta dello sci alpino con lo slalom femminile di Courchevel. Ancora in Italia si terrà lo skicross del freestyle, da San Candido, senza dimenticare la combinata nordica da Ramsau, ma ...

Snowboardcross – Emanuel Perathoner fantastico a Cervinia : è il primo trionfo in carriera : Capolavoro di Emanuel Perathoner: a Cervina sorpassa tutti e conquista il primo trionfo in carriera nello Snowboardcross Si era capito sin dal mattino che Emanuel Perathoner potesse avere in serbo una magia. E alla fine l’ha tirata fuori. A 32 anni l’azzurro conquista il primo trionfo in carriera in Coppa del mondo vincendo la seconda gara consecutiva di Snowboardcross disputata a Cervinia. Era stato il migliore degli italiani ...