Evoluzione Huawei P30 | ecco parte di quel che ci aspetta

optimaitalia

: Evoluzione #HuaweiP30: ecco parte di quel che ci aspetta - OptiMagazine : Evoluzione #HuaweiP30: ecco parte di quel che ci aspetta -

(Di sabato 22 dicembre 2018)Concentriamoci nuovamente suP30, e sul suo comparto fotografico: dopo avervi parlato in questo articolo del P30 Pro, Evan Blass, meglio conosciuto come '@evleaks', si concentra sul modello base, che dovrebbe presentare una fotocamera posteriore da 40MP ed uno zoom ottico 5X di genere lossless (che potrebbe diventare da 10X a bordo della variante superiore).Il sistema funzionerà in maniera simile allo zoom digitale, con la particolarità che il sensore riesce ad inglobare un numero i pixel superiore dili utili, scongiurando così il rischio di difetti di qualità in cui si potrebbe incappare al momento della zoomata a ridosso di uno specifico dettaglio. Il tweet indugia anche sulla fotocamera frontale diP30, che dovrebbe presentare un sensore da 24MP.Un arsenale molto importantelo di cui dovrebbe essere dotato il prossimo top di gamma del brand cinese, ...