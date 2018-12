Di Maio perde su Facebook il tocco magico e fa un favore a Renzi Mostra una tabella in

Riemergono i vice premier. Di Maio : "Risalirei sul balcone". Salvini : "Vorrei sempre perdere così" : Desaparecidos nel giorno clou dell'accordo con l'Europa, Matteo Salvini e Luigi Di Maio ritornano subito in pista, nelle prime ore del mattino, per difendere i risultati raggiunti. La loro assenza in Senato al fianco del presidente del Consiglio è stata notata tanto più che a spalleggiare Giuseppe Conte erano i dialoganti Giovanni Tria ed Enzo Moavero. Oggi rimarcano quanto ottenuto nel negoziato con Bruxelles, malgrado la lunga ...

Comunque vada Tria e Conte vincono - Di Maio stra-perde e Salvini perde : Comunque vada a finire dal punto di vista delle cifre, la vicenda della manovra di bilancio (la prima dell'era giallo-verde) ha già dichiarato il suo risultato "sportivo", segnando la clamorosa rivincita dei tecnici sui politici.È infatti ben evidente come Di Maio e Salvini (il primo ben più del secondo) lasciano sul campo di questo faticoso autunno parte cospicua della loro credibilità, avendo cercato di imporre a ...

La Borsa teme la guerra tra soci - Tim perde il 3% dopo la cacciata di Genish. Di Maio : "Puntiamo a player unico" : E' tregua (apparente) sul fronte Tim dopo il 'siluramento' dell'amministratore delegato Amos Genish. I contendenti in realtà affilano le armi, con la Borsa che annusa l'odore di sangue e colpisce con gli ordini di vendita il titolo della società che ha chiuso con un -3,16% a quota 0,5210 euro per azione. Vivendi fa trapelare che al momento non intraprenderà alcuna iniziativa e che vuole aspettare l'esito del cda che si ...

Luigi Di Maio - il sondaggio che lo spazza via : quanti voti perde al Nord. E la fronda M5s... : 'Dobbiamo piantare bandiere e recuperare le nostre battaglie storiche', dice Luigi Di Maio a quei suoi collaboratori in pressing per la fuga degli elettori settentrionali, specialmente tra il mondo ...

Reggio Emilia : Di Maio - Stato vince ancora - ‘ndrangheta perderà sempre : Roma, 5 nov. (AdnKronos) - "Lo Stato vince ancora, la ‘ndrangheta perderà sempre. Sono finalmente liberi i cittadini tenuti in ostaggio alle Poste di Pieve Modolena (Re) da questa mattina da un latitante per associazione mafiosa condannato nel processo AEmilia. Grazie Carabinieri! Grazie Forze dell’

La "testuggine" di Di Maio perde già pezzi : La “testuggine romana” auspicata dal vicepremier Luigi Di Maio rischia di sgretolarsi già lunedì prossimo, quando arriverà in Parlamento il decreto Sicurezza. La prima a sfilarsi ufficialmente è la senatrice grillina Paola Nugnes. “Voglio votare contro questo provvedimento, partito male. Sono portat