Stefania Orlando si sposa | ecco chi è il compagno | Simone Gianlorenzi

Stefania Orlando : ‘Ho pensato di farla finita’ : Siamo abituati a vederla in tv sorridente o ad ammirarla su un palco mentre si esibisce come cantante, ma nel passato di Stefania Orlando c’è una fase dolorosa che l’ha spinta anche a pensare al suicidio: “Sì, è capitato, ma quando non avevo ancora Simone nella mia vita. In quei momento ero sola, non c’era più la mia amica e non avevo un lavoro continuativo che mi avrebbe permesso di distrarmi e non pensare” ...

