Clima | centinaia di studenti in sciopero a favore del clima

"Allarme Clima " - centinaia in piazza a Berna per svegliare politici : Indirizzo e-mail

Clima - l'allarme del rapporto Usa : rischio di catastrofi e danni per centinaia di miliardi : Il rapporto si pone in aperto contrasto con la politica del presidente Donald Trump, che ha eliminato alcune delle norme in difesa dell'ambiente, volute dal predecessore Barack Obama, per aiutare le ...