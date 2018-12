Sassari | continua la protesta dei 50 dipendenti Ats e Aou

Blastingnews

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Quindicesimo giorno di presidio e quarta notte in tenda per gli ex lavoratori della vigilanza ospedaliera Ats e Aou del Santissima Annunziata e Cliniche Universitarie di. Dallo scorso giugno 50non ricevono lo stipendio. La vertenza è culminata con la lettera di licenziamento la scorsa settimana.Parla Stefano Maiore, portavoce della vigilanza ospedaliera A tale proposito abbiamo intervistato Stefano Maiore, portavoce dei lavoratori della vigilanza ospedaliera.Quarta notte al freddo ancora senza garanzie. Stamane si è tenuto il consiglio comunale aperto con un grande assente: l'assessore Arru....a leggere