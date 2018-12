Milan | Marco Fassone e il risarcimento | ' Licenziato e diffamato'

Il Milan finisce in tribunale - oggi la prima udienza del contenzioso con Marco Fassone : L’ex amministratore delegato del Milan ha fatto causa al club rossonero per chiedere l’annullamento del licenziamento ritenuto ‘ritorsivo’ Si terrà oggi la prima udienza del procedimento giudiziale tra Marco Fassone e il Milan, l’ex amministratore delegato ha portato in tribunale il suo ex club per chiedere l’annullamento del licenziamento voluto da Elliott, considerandolo ...

MARCO FASSONE FA CAUSA AL Milan PER IL LICENZIAMENTO/ Ex ad può essere reintegrato in società : ecco perché : MARCO FASSONE fa CAUSA al MILAN per il LICENZIAMENTO: l'ex amministratore delegato rossonero punta al reintegro in società. ecco cosa può succedere.

Matteo Renzi smascherato da Marco DaMilano : 'Ma quale nuovo partito - è finito come Silvio Berlusconi' : Anche questo documentario su Firenze è rivelativo', 'quel 'secondo me' è piombato su tutto: sul mondo, sul Pd, sulla politica, e gli ha impedito di vedere il crescere di questa gigantesca antipatia ...

Medicina - Milano : “Ambrogino d’Oro” ad Alberto Mantovani e Marco Alloisio : L’Ambrogino d’oro a due medici che si sono distinti per l’impegno e i risultati scientifici raggiunti ‘a servizio del bene comune’. Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas e docente Humanitas University, e Marco Alloisio, responsabile Chirurgia toracica Humanitas e docente Humanitas University, hanno ricevuto oggi l’Ambrogino d’Oro durante la cerimonia che si è tenuta al Teatro Dal Verme. Il riconoscimento è ...

Marco Milano riparte da B come Sabato : "Sto ritrovando l'entusiasmo che avevo perso" : "Finalmente una bella notizia, sto ritrovando l'entusiasmo e la dignità che avevo perso" lo dice con sollievo Marco Milano (in arte Mandi mandi) in un'intervista concessa al settimanale Spy. Il comico è ricordato ai più negli anni '90 grazie al lancio della Gialappa's Band nelle edizioni d'oro di Mai dire gol. La sua è stata una storia difficile, i problemi economici lo avevano messo sul lastrico, arrivando persino ad una crisi depressiva ...

Marco Milano - dopo la crisi Mandi Mandi torna al lavoro : ‘Sto riacquistando la dignità’ : “Finalmente una bella notizia: sto ritrovando quell’entusiasmo che avevo perso e sto riacquistando la dignità“. Marco Milano, il comico 57enne noto al grande pubblico come Mandi Mandi, inviato d’assalto di Mai dire gol, torna a sorridere. Messo in ginocchio da una serie di problemi personali, a partire da quelli con il fisco, che lo avevano travolto portandolo in uno stato di profonda depressione, l’artista aveva ...

Nuovi concerti di Marco Mengoni a Roma e Milano con tripla data all’Arena di Verona : Marco Mengoni a Roma e Milano sarà in concerto al Palalottomatica e al Mediolanum Forum di Assago. Tre sono gli appuntamenti italiani che si aggiungono oggi alla tournée di concerti già annunciata. Marco Mengoni, alla vigilia dell'uscita di Atlantico, raddoppia il Palalottomatica di Roma e triplica l'Arena di Verona e il Mediolanum Forum di Assago (Milano). Per far fronte alla grande richiesta di biglietti, ai concerti già in programma per il ...

Marco Mengoni triplica a Milano e Verona : tutte le date dell’Atlantico Tour : #MengoniLIVE2019 – Atlantico Tour: triplicati i concerti a Milano e Verona e raddoppiato lo show a Roma Questo nuovo progetto discografico anticipa il #MengoniLive2019, il Tour prodotto e distribuito da Live Nation che partirà il prossimo 27 aprile da Torino e che, dopo il boom di vendite, triplica le date di Milano (sold-out il concerto del 1 maggio, nuovo show il 4) e di Verona (terza data il 26 maggio sempre nella splendida ...

Marco Mengoni in stazione a Milano per uno showcase notturno a sorpresa (video) : Marco Mengoni in stazione a Milano nella notte tra il 28 e il 29 novembre presenta il suo nuovo disco di inediti con uno showcase a sorpresa. La stazione centrale si veste a tema Atlantico e chiude per Marco Mengoni che, fronte binari, appare su un palco allestito esclusivamente per la presentazione del nuovo progetto discografico, da venerdì 30 novembre sarà disponibile in diverse versioni. Anticipato dai singoli Voglio e Buona Vita, questi ...

Marco Mengoni e Tom Walker cantano Hola (I Say) per la prima volta al Fabrique di Milano (video) : Marco Mengoni e Tom Walker cantano Hola (I Say) per la prima volta al Fabrique di Milano. Il brano è contenuto nel prossimo disco dell'artista di Ronciglione atteso per il 30 novembre con il titolo di Atlantico. I due si sono incontrati anche sul palco del Columbia Theatre di Berlino per una delle date del tour di Tom Walker e nel quale hanno duettato in Radioactive degli Imagine Dragons. L'incontro si è ripetuto al Fabrique di Milano con ...

Marco Mengoni - tre giorni di eventi a Milano per il nuovo album : Milano, 19 novembre 2018 - Venerdi' 30 novembre uscira' il nuovo disco di Marco Mengoni, Atlantico. Per presentare il progetto, Mengoni ha ideato Atlantico Fest- Attraversa la musica, tre giorni di ...

Volley – La Revivre Axopower Milano pronta per una nuova trasferta : Marco Izzo racconta il periodo della Powervolley : Il regista Marco Izzo, ai microfoni di RMC Sport Network, commenta il periodo della PowerVolley in vista della trasferta toscana È un Marco Izzo senza maschere quello che si è rivelato ai microfoni di RMC Sport Network durante la trasmissione “Al Var dello Sport” condotta da Alessandro Rimi e Fabio Donolato. Il regista milanese, che domani compirà 24 anni, ha analizzato il momento della Revivre Axopower Milano a due giorni dalla sfida in ...