Giorgetti su Di Maio | “E’ un puro | ma presto si scontrerà con la realtà” il riferimento è

Il Confine - Giancarlo Giorgetti demolisce Luigi Di Maio in diretta : 'Cosa penso di lui' - gelo in studio : 'Un puro'. Quello di Giancarlo Giorgetti a Luigi Di Maio non è un necessariamente un complimento. Il sottosegretario leghista è stato l'ospite della prima puntata de Il Confine , l'approfondimento ...

Reddito di cittadinanza - polemiche Di Maio-Giorgetti - ma partirà : Reddito di cittadinanza ancora al centro di polemiche e infinite richieste di informazioni da parte dei cittadini, per sapere come funziona, nel dettaglio, l'ormai famoso provvedimento a sostegno dei disoccupati che è stato, indubitabilmente, il cavallo di battaglia del Movimento 5 stelle durante la campagna elettorale scorsa, che lo ha portato a governare il Paese in contratto di governo con la Lega del 'Capitano' di nuovo corso Matteo ...

Giorgetti attacca il reddito di cittadinanza - Di Maio : 'Il contratto l'ho firmato con Salvini'. E il leader Lega : 'Vogliono farci litigare' : E conto di fare con l'economia quello che abbiamo già fatto con l'immigrazione e la sicurezza'. Il M5s - A replicare a Giorgetti è stato anche il capogruppo di M5s al Senato, Stefano Patuanelli : '...

Governo - Di Maio a Giorgetti : 'Contratto firmato con Salvini' | 'Riforme costituzionali nel 2019' : Dobbiamo andare avanti così perché se aiutiamo chi è in difficoltà riparte l'economia". "La terza regione che prenderà il reddito di cittadinanza, per numeri, sarà la Lombardia: qui c'è questo mito, ...

Di Maio risponde a Giorgetti : 'Contratto firmato con Salvini - a me l'Italia piace tutta' : Che quello tra Lega e Movimento Cinque Stelle potesse essere un rapporto non facile era un dato scontato. Dopo un'iniziale luna di miele, non a caso non sono mancati gli screzi e le diversità vedute. Più di un'opinionista politico o esponente dell'opposizione dubita che l'attuale esecutivo possa restare in piedi per tutta la legislatura, ma per il momento c'è la sensazione che a far reggere il progetto gialloverde ci sia non solo il contratto, ...

Scintille su contratto. Di Maio : 'non l'ho firmato con Giorgetti' : Dopo l'intervento del sottosegretario alla presidenza del Consiglio contro il reddito di cittadinanza, ma i due vicepremier cercano di minimizzare gli attriti -

Governo - Di Maio contro Giorgetti : 'Io il contratto l'ho firmato con Salvini' : Dobbiamo andare avanti così perché se aiutiamo chi è in difficoltà riparte l'economia". "La terza regione che prenderà il reddito di cittadinanza, per numeri, sarà la Lombardia: qui c'è questo mito, ...

Di Maio replica a Giorgetti sul reddito di cittadinanza : Roma, 15 dic., askanews, - 'Dire che il reddito di cittadinanza piace a chi non ci piace, come ho sentito dire in una dichiarazione, significa dire che non ci piacciono le persone in difficoltà. ...

Luigi Di Maio replica a Giancarlo Giorgetti : 'Io ho firmato il contratto con Matteo Salvini non con lui' : ... gli aiuti ai lavoratori, abbiamo eliminato i contratti precari: noi dobbiamo andare avanti su questa direzione perché se aiutiamo le persone in difficoltà riparte tutta l'economia'. La tensione nel ...

Di Maio risponde a Giorgetti : "Contratto? L'ho firmato con Salvini" : ... noi dobbiamo andare avanti in questa direzione perché se ricostituiamo lo Stato sociale aiutiamo le persone in difficoltà riparte la domanda interna e ne gioverà tutta l'economia'. Parole che pesano ...

Di Maio : «Il reddito si farà - sta nel contratto : l’ho firmato con Salvini - non con Giorgetti» : Nuove tensioni tra M5S e Lega, che aveva criticato il sussidio caro ai grillini. Salvini rilancia: «Vogliono mandarci a casa? Noi tiriamo dritto e facciamo le cose»

Di Maio a Giorgetti : la vera sfida è aiutare chi è in difficoltà : Roma, 15 dic., askanews, - "Dire che il reddito di cittadinanza piace a chi non ci piace, come ho sentito dire in una dichiarazione, significa dire che non ci piacciono le persone in difficoltà. ...

Reddito di Cittadinanza - Di Maio a Giorgetti : “Il contratto l’ho firmato con Salvini. A me l’Italia piace tutta” : “Io il contratto l’ho firmato con Salvini e nel contratto c’è il Reddito di Cittadinanza, ci sono le pensioni minime più alte, gli aiuti ai lavoratori, abbiamo limitato i contratti precari: noi dobbiamo andare avanti in questa direzione perchè se ricostituiamo lo Stato sociale aiutiamo le persone in difficoltà riparte la domanda interna e ne gioverà tutta l’economia”. Così Luigi Di Maio a chi gli chiede di commentare le ...

Di Maio : «Il reddito si farà - sta nel contratto : l'ho firmato con Salvini - non con Giorgetti» : ... noi dobbiamo andare avanti in questa direzione perché se ricostituiamo lo Stato sociale aiutiamo le persone in difficoltà riparte la domanda interna e ne gioverà tutta l'economia». Così il leader ...