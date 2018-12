Camera | ok bilancio interno 2019

Manovra - la Camera approva la Legge di bilancio. Ma sarà - quasi - tutto da rifare al Senato : La soddisfazione, per i cittadini, può essere solo quella che per una volta i parlamentari hanno passato un sabato , quello dell'Immacolata, per giunta, sui banchi della Camera, anzichè tornarsene a ...

La Legge di Bilancio 2019 passa alla Camera : dal 10 dicembre in Senato : Viene approvato in tarda serata alla Camera il testo della Legge di Bilancio 2019, attraverso il voto di fiducia. La stessa procedura sarà adottata a partire dal prossimo 10 dicembre anche in Senato per la sua approvazione definitiva. Il 18 dicembre dovrebbe concludersi l’iter anche a Palazzo Madama. Ancora nulla di chiaro sulla riforma delle pensioni e sul Reddito di Cittadinanza: si dovrà attende il passaggio in Senato. Il percorso in ...

Legge di Bilancio - il Governo incassa la fiducia alla Camera : Il Governo ha incassato la fiducia della Camera dei deputati sulla Legge di Bilancio. Il voto è passato con 330 favorevoli, 219 contrari e 1 astenuto. Dopo il voto di fiducia si passa all'esame degli ordini del giorno e si attende per domani l'approvazione, in prima lettura, a Montecitorio della manovra varata dal Governo M5s-Lega.Continua a Leggere

Legge di bilancio alla Camera : oggi il voto di Fiducia : E’ previsto per oggi in serata il voto di Fiducia sulla Legge di bilancio. Si parte alle 18,50 e si va avanti a oltranza, per poi continuare l’esame del Testo sabato e domenica. L’Aula della Camera aveva cominciato la discussione ieri, 6 dicembre, con i relatori Silvana Comaroli (Lega) e Raphael Raduzzi (M5S), per poi rinviare in Commissione bilancio il testo a metà pomeriggio: 3 ore di seduta per apportare alcune modifiche ...

Legge di bilancio 2019 alla Camera : inizia l’Iter - le novità : La Commissione bilancio della Camera ha chiuso i lavori e concluso l’esame, dando il via libera alla Legge di bilancio 2019 e il mandato ai relatori Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi di riferire sul testo della Legge di bilancio, che arrivata nella notte alla Camera. È molto probabile che il Governo porrà la fiducia sul maxi-emendamento. Fiducia che potrebbe arrivare giovedì. Intanto, dalle 8 di questa mattina l’Aula è impegnata ...

Tria : 'Valutazioni sul peso pensioni-reddito' | Manovra - concluso esame commissione Bilancio : testo alla Camera : ...per il calo del debito" - "Abbiamo già apportato alcune modifiche tra cui aumentare le previsioni da possibili dismissioni di asset al fine di dare - ha dichiarato il ministro dell'Economia - una ...

Tria alla Camera - è scontro alla commissione Bilancio : ... se possibile, che l'Italia entri in una procedura di infrazione per deficit eccessivo', ha detto il ministro dell'Economia, spiegando che 'sono in atto simulazioni per capire quali sono i margini ...

Legge di Bilancio : questa sera tra le 19 e le 20 Tria in commissione Camera : Roma, 04 dic 13:37 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia e della Finanze, Giovanni Tria, sarà in commissione Bilancio alla Camera questa sera, tra le 19 e le 20, per riferire... , Rin,

Scuola - tempo pieno ultime notizie : approvato alla Camera emendamento alla Legge di Bilancio 2019 : La Commissione Bilancio alla Camera ha approvato ieri sera l’emendamento alla Legge di Bilancio relativo al potenziamento del tempo pieno, con un piano pluriennale che prevede l’assunzione di 2000 docenti. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità, bisognerà predisporre la procedura per la graduatoria del tempo pieno nella Scuola primaria. Il potenziamento del tempo pieno, naturalmente, interesserà ...

Tour de force della Manovra a commissione Bilancio Camera : Roma, 4 dic., askanews, - Oggi per la Manovra si prospetta un Tour de force alla commissione Bilancio della Camera, con lobiettivo di portare il testo domani in aula. I lavori sono stati sospesi poco ...