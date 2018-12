Assistente Google | da oggi anche in Italia i comandi personalizzati

L’Assistente vocale di Google adesso può svolgere più operazioni con un solo comando : in Italia arrivano le “routine” : Ci si sveglia, si pronuncia la parola “buongiorno” e un assistente vocale ci informa sulle previsioni meteo della giornata, sui nostri impegni di lavoro, regola le luci e imposta il termostato per evitare di farci raffreddare uscendo dalle lenzuola. Non è il futuro, bensì un qualcosa che da oggi può avvenire grazie a Google Assistant e alla nuova funzionalità denominata “routine”. Assistant è l’assistente vocale di ...

Google presenta NBA All-Star Voting 2019 in esclusiva per app - sito ufficiale - Ricerca e Assistente Google : NBA All-Star Game è un incontro annuale in cui i fan della pallacanestro possono scegliere i giocatori di basket per la competizione 2019. Google sta svolgendo un ruolo esclusivo nel processo di voto che promuove pesantemente Google Assistant e la Ricerca Google. La National Basketball Association e Google hanno firmato un accordo pluriennale esclusivo con Google Assistant che prende il posto di Amazon Alexa dello scorso anno. L'articolo Google ...

L’Assistente vocale di Google riuscirà a prevedere il ritardo dei voli prima delle compagnie aeree : Quante volte capita di recarsi in aeroporto in perfetto orario – magari anche in largo anticipo per effettuare i controlli di sicurezza – salvo poi essere costretti ad attese interminabili a causa del ritardo del proprio volo? Uno scenario che presto diventerà un lontano ricordo grazie all’intelligenza artificiale dell’assistente vocale di Google, chiamato Assistant, un po’ la controparte Android del SIRI targato ...

Le routine dell’Assistente Google sono disponibili in nuove lingue - italiano compreso : Google ha aggiornato la lista di funzioni supportate da Google Home (e quindi Google Assistant), aggiungendo le routine quotidiane in molte nuove lingue: […] L'articolo Le routine dell’Assistente Google sono disponibili in nuove lingue, italiano compreso proviene da TuttoAndroid.

"Hey Google - ok Siri" : l’Assistente di Big G si chiama anche su iPhone : Un aggiornamento del maggiordomo digitale di Mountain View, per ora solo negli Stati Uniti, consente di supportare le scorciatoie di quello di Apple. E richiamarlo al lavoro anche con l’iPhone in standby

Vuoi chiamare l’Assistente Google da iPhone spento? Devi dire : “Hey Siri - ok Google” : (Foto: Google) Dai prossimi giorni l’Assistente Google diventerà un po’ più utile sui dispositivi iOS. L’ultimo aggiornamento dell’assistente digitale della casa di Mountain View porta infatti in dote il supporto alle scorciatoie di Siri, il che vuol dire che i suoi servigi potranno essere richiesti non più soltanto da un dispositivo sbloccato e pronto ad attendere la richiesta dall’app di Google ma anche dallo ...

Google svilupperà un Assistente con l’intelligenza artificiale per medici e infermieri : Google intende rimodellare l’app Streams, creata da Deep Mind. Un post sul blog su DeepMind Health suggerisce che l’acquisizione di Google potrebbe portare Stream a diventare un assistente AI per medici e infermieri. Allo stato attuale, leggi di più...

Non si potrà più sbloccare lo smartphone a voce con l’Assistente Google : (Foto: Maurizio Pesce / Wired) Una delle caratteristiche dell’Assistente Google su smartphone è quella di poter sbloccare il telefono del proprietario riconoscendone il timbro vocale. La funzione si chiama Voice Match ed è sicuramente utile sotto molti punti di vista, eppure sembra che perfino Google abbia iniziato a reputarla non abbastanza sicura, tanto da avere in mente di limitarne presto le potenzialità. La conclusione l’ha ...