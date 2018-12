Paura in casa | fulmine colpisce l’abitazione e la tv esplode davanti alla famiglia

Luigi Di Maio - Paura nella notte sotto casa sua a Pomigliano : operai minacciano di darsi fuoco : Con tutta la pubblicità che ha avuto nei giorni delle polemiche sul padre Antonio, la casa del vicepremer Luigi Di Maio a Pomigliano è diventata ancor più che prima un facile bersaglio: nella notte, ...

Pomigliano - Paura a casa Di Maio : operai minacciano di darsi fuoco nella notte : Pomigliano - paura a casa del vicepremier Luigi Di Maio. Poco prima della mezzanotte un gruppo di operai si è recato davanti al portone della palazzina in cui abita il ministro del Lavoro e dello ...

“In ospedale”. Paura per Andrea Mainardi portato fuori dalla casa del Grande Fratello : Paura al Grande Fratello per Andrea Mainardi. A poche ore dalla finalissima di lunedì 10 dicembre, lo chef bergamasco sarebbe stato vittima di un incidente domestico nella casa e per questa ragione sarebbe stato portato in pronto soccorso. Andrea sarebbe scivolato e avrebbe sbattuto il viso contro il vetro della veranda. Il forte impatto gli avrebbe fatto uscire sangue dal naso e le labbra si sarebbero gonfiate. Mainardi, dunque, sarebbe stato ...

La casa della bambole - finalmente un horror che fa Paura : La casa della bambole tutto è tranne l’horror ordinario che può sembrare. È un film audace molto difficile da sostenere, come si comanda al genere, e molto raffinato nel suo implicare tutto, mostrare poco e impressionare tantissimo. Dietro c’è Pascal Laugier, autore horror che nonostante giri pochi è uno dei più interessanti in assoluto, perché uno dei pochi che non si limita a mettere in scena qualcosa di spaventoso ma fa un passo più in là: ...

Asia Argento : 'Non esco di casa perché ho Paura delle foto. E ho chiuso con Fabrizio Corona e Metoo' : 'Il gossip mi fa orrore, non mi riguarda. Ho vissuto sempre in maniera riservata. Non esco per non essere fotografata , non mi dà eccitazione che la gente faccia speculazioni sulla mia vita privata'. ...

Paura a Saviano - bomba esplode davanti ad una casa : indagano i carabinieri : Tanta Paura nella serata di domenica 18 novembre 2018 nella periferia di Saviano, piccolo centro abitato della provincia di Napoli. Nella città del Carnevale, precisamente nella contrada Cerreto-Aliperti, frazione del paesino vesuviano, una bomba è esplosa dinanzi ad un'abitazione civica, distruggendo quasi interamente la cabina che conteneva diversi contatori di energia elettrica. I fatti Mancavano pochi minuti alle ore 20:00 quando un enorme e ...

Rosamund Pike vive la guerra per un film : “Avevo Paura di non tornare a casa” : Rosamund Pike racconta l’esperienza vissuta per il film A Private War: “Avevo paura di non tornare dai miei bambini” Rosamund Pike è la protagonista del film A Private War, che uscirà il prossimo 22 novembre. La nota attrice interpreta questa volta un ruolo abbastanza complicato, quello di Marie Colvin. Si tratta di una giornalista uccisa […] L'articolo Rosamund Pike vive la guerra per un film: “Avevo paura di non ...

Boldrini e Chef Rubio contro lo sgombero di Boabab attaccano Salvini : “ha Paura di CasaPound” : Boldrini e Chef Rubio tornato a criticare l’operato di Salvini per la vicenda del Boabab e si soffermano sulla questione CasaPound “Forte coi deboli e sottomesso a #Casapound“. Laura Boldrini si scaglia via social contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini in seguito allo sgombero del Baobab, il campo che ospitava quasi 200 migranti nei pressi della stazione Tiburtina a Roma. “Salvini manda i blindati per ...

Inferno di fuoco in California - le star costrette a lasciare casa raccontano la Paura sui social : Lady Gaga, Orlando Bloom, Kim Kardashian, Alyssa Milano, Cher, il regista Guillermo del Toro e Will Smith: le star fuggono dalle fiamme in California e lo raccontano su Twitter. Lasciano le case ...

Barcellona - che Paura per Jordi Alba : i ladri fanno irruzione con la sua famiglia in casa : In Italia per giocare contro l’Inter, il difensore del Barcellona è venuto a sapere dell’irruzione di un gruppo di ladri in casa sua avvenuta nella notte di lunedì Brutte notizie per Jordi Alba, venuto a sapere di un’irruzione di un gruppo di ladri in casa sua la scorsa notte. Assente perché a Milano con il Barcellona per affrontare l’Inter in Champions League, il difensore spagnolo ha tirato un sospiro di sollievo ...

Si allontana da casa in auto : Paura per una giovane donna di San Giuseppe Vesuviano : È uscita di casa il pomeriggio del giorno 31 con la propria vettura per recarsi al supermercato. Ma di Margherita Esposito non si hanno più tracce. Apprensione tra i familiari che hanno presentato ...

Pesaro - furto nella villa di Scavolini : “Ladri senza Paura : eravamo in casa con mia moglie” : Un altro colpo alla villa di Scavolini, vicina al parco della Pace. Il secondo in pochi mesi. Valter non si sarebbe accorto di niente, la moglie era con alcune amiche, ma non si sarebbe resa conto di dove fossero i malviventi. Il bottino di circa 10 mila euro: soprattutto monili d'oro.Continua a leggere

Paura al GF Vip : maltempo e danni nel giardino della casa : Il maltempo che imperversa in tutta Italia non ha risparmiato la casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti rimasti in gara si sono riparati tra le quattro mura domestiche a causa delle forti raffiche che si sono abbattute su tutta la Capitale. Le uniche temerarie sono state la Sellerona Ela Weber e Martina Hamdy, volto del Meteo Mediaset, che hanno sfidato le folate per restare all’aperto e concedersi un po’ di relax in giardino. ...