Inferno Run – Dal 19 gennaio 2019 tre tappe avvincenti | al via la Series italiana di

(Di martedì 18 dicembre 2018) Dal 19tornaRun, la corsa a ostacoli più diabolica d’Italia in tre. Aperte le iscrizioni su www.run.it È tra le tendenze sportive che stanno sempre più appassionando l’Italia e anche nelconferma le sue tre, tra Piemonte, Lombardia e Toscana. Dal 19prenderà il via ladi corse a ostacoli più partecipata e diabolica,Run.Dalle innevate Alpi Marittime, passando per il mare dei milanesi, fino alle colline del Chianti,Run sarà una sfida soprattutto con se stessi, in cui mettere in gioco le proprie abilità correndo su distanze e percorsi tutti da scoprire. In campo forza, velocità, equilibrio, agilità e resistenza per superare ostacoli naturali e artificiali lungo i tracciati nelle affascinanti location di Prato Nevoso (Cn), Milano e Figline Valdarno (Fi). Proprio in quest’ultima tappa ...