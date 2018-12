Treni in ritardo | in tilt l' alta velocità Roma-Napoli

Alta velocità - linee sovraccariche : arriva in ritardo il 44% dei Treni : In quattro anni cresciuti da 271 a 352 i treni Frecce e Italo giornalieri (+30%): strozzature principali nelle stazioni di Milano, Roma e Firenze e sulla Direttissima Roma-Firenze dove pesano anche convogli regionali e cantieri...

Treni in ritardo o cancellati - quali sono i diritti dei passeggeri Ue - : Le tutele europee prevedono un indennizzo pari al 25% del prezzo del biglietto, se il ritardo è superiore a 60 minuti, o al 50% se è superiore a 2 ore. Se il ritardo viene annunciato prima, si ha ...

Parlamento Ue : 'Risarcimenti più alti in caso di Treni in ritardo' - : Gli eurodeputati hanno adottato una posizione che prevede nuove regole per rafforzare le tutele dei viaggiatori: diritto al 75% del prezzo del biglietto per uno slittamento di 1 ora e mezza, al 100% ...

L'Ue vuole raddoppiare il risarcimento per i Treni in ritardo : Fino a oggi il risarcimento per oltre un'ora di ritardo di un treno ammonta a un quarto del costo del biglietto, ma il Parlamento europeo vuole raddoppiarlo e renderlo addirittura integrale per i ritardo oltre le due ore. I deputati hanno adottato la posizione del Parlamento con 533 voti in favore, 37 voti contrari e 47 astensioni. Una volta che il Consiglio avrà adottato la sua posizione, potranno iniziare i negoziati sulla ...

I Treni non vanno o sono in ritardo «Sulla tratta meglio i bus elettrici» : Dobbiamo pensare a soluzioni alternative di lungo periodo. Una potrebbe essere quella di rinunciare, in cambio di un contributo consistente, ai treni e mettere sul percorso dell'attuale ferrovia ...