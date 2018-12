ilfattoquotidiano

: Torino, sgomberate all’alba le cantine dell’ex Moi. Comitato: “Scelta ipocrita. Con dl… - TutteLeNotizie : Torino, sgomberate all’alba le cantine dell’ex Moi. Comitato: “Scelta ipocrita. Con dl… - mbwManzoni : Da Il Fatto Quotidiano - porusio : RT @rep_torino: Torino, sgomberate dai migranti le cantine dell'ex Villaggio olimpico: stavolta saranno murate [news aggiornata alle 10:37]… -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Questa mattina aè ripreso lo sgombero delleMoi di, una delle più grandi occupazioni italiane. Le operazioni hanno riguardato gli scantinati dove vivevano una sessantina di persone che verranno ricollocate in altre abitazioni. Si tratta della prima fase del progetto di “sgombero dolce” fortemente voluto sia dalla sindaca diChiara Appendino sia dal ministro Matteo Salvini che dovrebbe riguardare l’intero complesso. Ma ildi solidarietà ai rifugiati e ai migranti punta il dito contro l’ipocrisia di questo governo che “da un lato butta la gente in strada a causa del decreto di sicurezza e dall’altro sgombera posti come questo”. Una situazione che agli attivisti delricorda quella del 2013: “C’è un parallelismo molto forte: nel 2013 il governo chiuse da un giorno all’altro l’Emergenza Nordafrica e molte persone si ritrovarono in ...