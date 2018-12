' Solo Suv e auto extralusso pagheranno di più' Parola di Di Maio

Ecotassa auto 2019 - trovato l’Accordo : Solo per auto extra lusso e Suv : Non aveva fatto in tempo ad approdare nel testo della Legge di bilancio che già aveva scatenato una forte polemica tra sindacati e case automobilistiche in rivolta: si tratta dell’Ecotassa auto 2019, una sovrattassa che, secondo l’emendamento introdotta in Manovra, dovrà pesare sulle auto più inquinanti in termini di C02, contro invece incentivi pensati per chi acquista auto elettriche. Per questo, dopo un tira e molla durato giorni e attacchi ...

Manovra - trovati i fondi per deficit/Pil a 2 - 04% : tassa Solo su auto extra-lusso e Suv - fondi per metro e buche di Roma : Le coperture ci sono per arrivare al 2,04% del rapporto deficit/Pil offerto all'Europa per evitare la procedura di infrazione. È quanto assicurano fonti di Palazzo Chigi, riguardo ad...

Manovra - trovati i fondi per deficit/Pil a 2 - 04% : tassa Solo su auto extra-lusso e Suv - fondi per metro e buche di Roma : Le coperture ci sono per arrivare al 2,04% del rapporto deficit/Pil offerto all'Europa per evitare la procedura di infrazione. È quanto assicurano fonti di Palazzo Chigi, riguardo ad...

Ercolano - il Gran Cono del Vesuvio - le ricostruzioni 3D e Villa Campolieto : un Solo pass per quattro siti : Un unico pass che vale per quattro. Con un solo biglietto si potranno visitare gli scavi archeologici di Ercolano con gli scheletri dei fuggiaschi del 79 d.C. e le domus ritornate a nuova luce, i ...