Avete memoria o dimenticate tutto? Il ‘problema’ sta in un interruttore nel cervello

(Di lunedì 17 dicembre 2018)ricordi ricchi di dettagli nascosti nel vostro? Secondo i ricercatori dell’University of Birmingham le persone accedono a queste informazioni a velocità diverse e con precisione variabile, e chi ha accesso a una sorta di tasto ‘forward‘ richiama prima le informazioni più vecchie. In pratica, in questo modo si saltano rapidamente blocchi di informazioni quando si richiamano gli eventi in modo sommario, ad esempio mentre raccontiamo a un amico la trama di un film, ma possiamo anche approfondire i dettagli a una velocità minore se ci viene chiesto di rievocare una scena di un particolare film. Gli esperti delle università di Birmingham e di Kent hanno lavorato con un gruppo di volontari, ai quali è stato chiesto di associare parole a una serie di brevi video. Così i ricercatori hanno scoperto che la riproduzione dei ricordi memorizzati non si verifica a una ...