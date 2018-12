repubblica

: RT @repubblica: 'Giovani, imparate i 'mestieri': spazio per 50mila addetti in cinque anni' [news aggiornata alle 17:18] - laci_bacsi : RT @repubblica: 'Giovani, imparate i 'mestieri': spazio per 50mila addetti in cinque anni' [news aggiornata alle 17:18] - repubblica : 'Giovani, imparate i 'mestieri': spazio per 50mila addetti in cinque anni' [news aggiornata alle 17:18] - rep_economia : 'Giovani, imparate i 'mestieri': spazio 50mila addetti in cinque anni' -

(Di domenica 16 dicembre 2018) Inon sono interessati perché non conoscono queste realtà associative, luoghi in cui l'impresa, la politica e le istituzioni vengono in contatto, eppure si tratta di contesti molto stimolanti ...