Cristiano Ronaldo entra nella storia della Juventus segnando la rete numero 5000

Cristiano Ronaldo provoca Ichazo e Balotelli commenta : ''Se l'avessi fatto io...'' : Mario Balotelli ha commentato a modo suo il comportamento di Cristiano Ronaldo , che segnato il rigore decisivo per la Juventus , è andato incontro al portiere Ichazo l'ha schernito con uno sguardo ...

Il derby della Mole nel segno di Cristiano Ronaldo : La prima stracittadina del marziano viene decisa proprio dal portoghese. Nel secondo anticipo della 16.ma giornata di campionato, la Juventus

“Contento per la vittoria e per il mio gol storico” : Cristiano Ronaldo esulta nel post-derby : Cristiano Ronaldo ha segnato una rete importante per la vittoria nel derby della sua Juventus, il gol 5000 per i bianconeri Cristiano Ronaldo si sta dimostrando sempre più decisivo. Il calciatore della Juventus ha deciso il derby di questa sera con un calcio di rigore ben calciato che ha superato il portiere del Torino Ichazo. Cristiano Ronaldo ha parlato a DAZN nel post partita, visibilmente soddisfatto: “È stata una partita ...

Torino-Juventus - scintille tra Cristiano Ronaldo e Ichazo : Minuto 70 di Torino-Juventus , Cristiano Ronaldo si presenta sul dischetto di rigore e sfida Ichazo , che aveva causato il penalty intervenendo in ritardo su Mandzukic,. Il portoghese buca il portiere ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Torino-Juventus 0-1. Cristiano Ronaldo dal dischetto decide il derby della Mole : Cristiano Ronaldo toglie le castagne dal fuoco e regala alla Juventus la vittoria numero 15 nelle prime sedici giornate di campionato: è sua infatti la rete dal dischetto al 70′ che decide il derby della Mole, lasciando a mani vuote il Torino, che nell’arco della sfida si era ben comportato al cospetto della Vecchia Signora. Nel primo tempo è la Juventus la prima a rendersi pericolosa, ma al 15′ Sirigu dice no a Ronaldo che ...

Torino-Juventus - Cristiano Ronaldo accende il derby : rigore - poi scontro con Ichazo e Balotelli commenta… [VIDEO] : Torino-Juventus, Cristiano Ronaldo ha segnato il gol della vittoria bianconera nel derby di questa sera deciso su rigore Torino-Juventus, Cristiano Ronaldo ha deciso il derby con un calcio di rigore trasformato alla perfezione. Dopo la realizzazione però, il portoghese ha compiuto un gesto che non è piaciuto ai granata, andando a dare un “colpo di petto” ad Ichazo. Il tutto ha scatenato una piccola miccia all’interno del ...

La Juventus vince il derby : Torino ko 1-0 con il rigore di Cristiano Ronaldo : La Juventus di Massimiliano Allegri si rialza dopo la sconfitta rimediata in Champions League contro lo Young Boys e vince, pur non meritando, il derby della Mole contro il Torino di Walter Mazzarri. I granata hanno disputato una partita di cuore, come richiesto dai tifosi, ed hanno avuto pure delle chance per far male ai bianconeri con il risultato di parità che sarebbe stato il più giusto in base a quanto visto in campo. L'errore macroscopico ...

Torino-Juventus - Cristiano Ronaldo accende il derby : rigore e poi scontro con Ichazo [VIDEO] : Torino-Juventus, Cristiano Ronaldo ha segnato il gol della vittoria bianconera nel derby di questa sera deciso su rigore Torino-Juventus, Cristiano Ronaldo ha deciso il derby con un calcio di rigore trasformato alla perfezione. Dopo la realizzazione però, il portoghese ha compiuto un gesto che non è piaciuto ai granata, andando a dare un “colpo di petto” ad Ichazo. Il tutto ha scatenato una piccola miccia all’interno del ...

Highlights Torino-Juventus 0-1 - il VIDEO e i gol della partita. Icardi decisivo con un cucchiaio su rigore” è bloccato Highlights Inter-Udinese 1-0 - il VIDEO e il gol della partita. Cristiano Ronaldo decisivo con un rigore : Nel secondo anticipo della sedicesima giornata di Serie A la Juventus ha battuto il Torino per 1-0 grazie ad un rigore realizzato da Cristiano Ronaldo al minuto 70 del derby della Mole. I bianconeri così rafforzano il primato salendo a 46 punti, mentre i granata restano in sesta pèosizione a quota 22. DI SEGUITO GLI Highlights DI Torino-Juventus 0-1 IL FALLO DA rigore RECLAMATO DAL TORINO Bello il #wrestling su @DAZN_IT.#TorinoJuventus ...

Torino è bianconera : Juventus brutta ma inarrestabile - Cristiano Ronaldo sempre più decisivo! : Juventus vittoriosa all’Olimpico contro un buon Torino, a decidere la gara ci ha pensato il più forte di tutti, Cristiano Ronaldo La Juventus ha vinto il derby della Mole contro il Torino, pur giocando una gara non certo all’altezza delle aspettative. E’ stato un derby non certo spettacolare, sporco, ricco di casi da moviola che faranno discutere come l’atterramento di Zaza in area di rigore bianconera. A decidere ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Torino Juventus : il duello - Belotti vs Cristiano Ronaldo. Quote - ultime novità - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Torino Juventus: Quote e ultime novità, i moduli e i titolari per il grande derby della Mole per la 16giornata di Serie A.

‘Cannabis Cristiano Ronaldo’ – Sequestrato mezzo chilo di droga in Francia : lo strano stratagemma dei trafficanti [FOTO] : Sequestrato mezzo chilo di cannabis in Francia con la foto di Cristiano Ronaldo, con la maglia della Juventus, sopra i pacchetti Cristiano Ronaldo è termine di paragone di eccellenza in diversi campi, in alcuni anche impensabili. Ad esempio, avreste mai pensato che il fuoriclasse portoghese potesse essere usato come simbolo per indicare la qualità della… cannabis? Potrebbe essere proprio questo l’uso di alcune immagini di CR7 ...

Cristiano Ronaldo è ovunque : sequestrato mezzo chilo di cannabis con la sua foto : Non ci sono dubbi riguardo alla figura di CR7, alieno di Funchal che in carriera si è imposto come modello vincente dallo sport alle attività extra-calcistiche : dagli sponsor al marketing è ...

Sequestrato in Francia mezzo chilo di cannabis - sui pacchi spunta la FOTO di Cristiano Ronaldo : La polizia francese ha messo sotto sequestro mezzo chilo di cannabis impacchettata con la FOTO di Cristiano Ronaldo Una pubblicità di cui Cristiano Ronaldo avrebbe fatto volentieri a meno, considerando il prodotto in questione. La FOTO del campione portoghese della Juventus infatti è stata rinvenuta sopra dei pacchi contenenti mezzo chilo di cannabis, Sequestrato nella serata di ieri dalla polizia francese. A rendere nota la notizia è ...