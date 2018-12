Cosa non entra in manovra | sconti più alti sui capannoni e aiuti a mamme lavoratrici

Giancarlo Giorgetti - gli incontri riservatissimi : 'Tranquilli - decide la Lega' - Cosa non dicono sulla manovra : Un invito alla calma, perché alla fine si farà come dice la Lega . A rassicurare i grandi fondi d'investimento internazionali , BlackRock , Pimco , Norges bank, fondi di Dubai , di Singapore, cinesi e ...

L'Eredità - Flavio Insinna e la parola di troppo alla concorrente : 'Noi non dimentichiamo - Cosa sei davvero' : 'Noi non dimentichiamo'. I telespettatori la giurano a Flavio Insinna . Il conduttore dell' Eredità su Raiuno deve ancora scontare lo 'scandalo Striscia la notizia ', con i fuorionda che gli sono ...

Luigi Di Maio - tragica retromarcia sul reddito di cittadinanza : farsa M5s - Cosa non devi avere per chiederlo : Sul reddito di cittadinanza hanno scherzato. Luigi Di Maio si adegua e taglia la sua misura bandiera del M5s : i fondi ridotti da 9 a 7 miliardi non bastano per coprire la platea dei 5 milioni di ...

Fedez lascia X Factor? “Non so Cosa farò - ma va bene così” : Fedez lascia X Factor? Le ultimissime parole del giudice chiariscono tutto Fedez lascerà X Factor davvero? Da qualche settimana stiamo cercando di capire cosa ne sarà dei giudici di questa edizione e saranno mesi lunghi in attesa di scoprire la nuova giuria. Ci sono abbandoni ormai sicuri, altri sarebbero in ballo e tra questi c’era […] L'articolo Fedez lascia X Factor? “Non so cosa farò, ma va bene così” proviene da ...

Spedizioni all’estero : Cosa bisogna sapere per non commettere errori : Oggigiorno spedire pacchi a persone che vivono all’estero è una pratica piuttosto comune. Infatti, nell’era della globalizzazione avere un parente

X Factor 2018 - il discorso d’addio di Fedez : “Non so Cosa sarà del mio futuro” : “Ho iniziato X Factor che avevo 23 anni, non avevo mai fatto televisione prima. Con questo programma sono cresciuto e vi ringrazio tutti“. Poco prima che Anastasio venisse proclamato vincitore, Fedez, visibilmente commosso, ha pronunciato il suo discorso d’addio al talent di Sky, che lo ha fatto conoscere al pubblico televisivo. “Non ho idea di cosa succederà nel mio futuro, ma X Factor è il programma più bello della ...

Rottamazione cartelle scaduta il 7 dicembre : Cosa accade alle rate non pagate : Chi aveva rate pendenti nel piano di Rottamazione cartelle esattoriali, in particolare di Rottamazione bis, ha avuto tempo per saldare i vecchi importi pendenti di luglio, settembre e ottobre 2018 entro lo scorso 7 dicembre. Scaduto questo termine il tempo per mettersi in regola con i vecchi debiti è finito. Ma cosa succede ora? Quali sono le conseguenze e i comportamenti che il Fisco metterà in atto nei confronti di chi non è oggi in regola ...

"A me il 2 - 04 preoccupa un po' perché se succede qualCosa nel corso dell'anno non ci sono più i soldi per far niente" : "A me il 2,04 preoccupa un po' perché se succede qualcosa nel corso dell'anno non ci sono più i soldi per far niente". Così ieri sera a Piazzapulita di Corrado Formigli il leghista Claudio Borghi."Lo sapevo, per questo che io suggerivo il 2,2%. All'Unione europea non gli basta mai, vedremo", aveva detto nel pomeriggio il presidente della Commissione Bilancio della Camera, il leghista Claudio Borghi, rispondendo a chi gli ...

Non solo 'pace fiscale' : ecco Cosa prevede il decreto che diventa legge : Roma, 13 dic., askanews, - Il decreto fiscale diventa legge: ha ottenuto il via libera dalla Camera dei deputati senza modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato. Questi i temi principali: pace ...

Al Bano non molla Romina Power : 'Ancora qualCosa di straordinario' - Natale indigesto per Loredana Lecciso : Il sogno proibito di AlBano Carrisi riguarda la sua ex moglie Romina Power e Loredana Lecciso : un Natale a Cellino San Marco , con la sua grande famiglia allargata riunita al di là di polemiche e ...

La verità è che i deputati Usa non hanno idea di Cosa sia Google : Dopo le tre ore e mezza passate da Sundar Pichai davanti al Congresso, sappiamo solo qualche dettaglio in più su Google. Ma abbiamo una certezza: la maggior parte dei deputati americani non ha idea di come funzioni il motore di ricerca. Poche domande pertinenti, molti interventi vaghi e partigiani. L'impressione di aver sprecato un'altra occasione. Ce l'hai con Trump? No. Ce l'hai con Trump Buona parte dei deputati ...