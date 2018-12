Astrologia della settimana | dal 17 al 23 12 | giornate intense per Toro | bene Gemelli

Blastingnews

(Di lunedì 17 dicembre 2018) La terzadell’ultimo mese dell’anno sta per iniziare, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per queste nuove? Scopriamolo qui di seguito con l’oroscopo segno per segno su amore, lavoro e salute, da lunedì 17 a domenica 23 dicembre 2018.Oroscopo, dal 17 al 23 dicembre 2018, da Ariete a Pesci Ariete: con la Luna nel segno l’inizionuovasi rivelerà molto positivo per questo segno, saranno delledi grande energia e positività. Al contrario a partire dalla giornata di giovedì potrebbero nascere delle tensioni, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Qualcuno sta attraversando un momento di forte incertezza, entro l’inizio del 2019 alcune relazioni potrebbero giungere al capolinea.l’ambito lavorativo, le ultime due settimane del mese di dicembre potrebbero serbarvi delle sorprese.: ...