La droga nei bagni di una scuola di Modica

Bologna - vendevano la «droga dello stupro» nei locali : quattro arresti : Più di tre litri di Ghb, il potente acido conosciuto come «droga dello stupro», e altre sostanze stupefacenti sono stati sequestrati a Bologna dai Carabinieri, in un'indagine che ha portato all'...

"Operazionegiovani" - controlli della GdF nei Canapa Store sequestrati 36Kg di droga - un arresto : Pescara - Nell’ambito di un ciclo operativo di prevenzione dedicato alla sicurezza dei giovanissimi nel corso del quale sono state intensificati i controlli a loro tutela, in svariati settori operativi d’interesse - è stata conclusa un’attività d’indagine in materia di repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti che ha portato al sequestro di circa 36,8 kg di droga (hashish e marijuana) e alla denuncia di 2 ...

Cani drogati al parco Sempione - colpa delle dosi nascoste nei cespugli : S'infilano nei cespugli, trovano dei sacchettini e li strappano. Ma poi si sentono male, perché quella che hanno ingerito al parco è droga.Succede al parco Sempione di Milano e le vittime sono i Cani, che i padroni portano a passeggiare. Tra gli arbusti o sotto le zolle del terreno, infatti, i pusher nascondono le dosi. Soprattutto hashish e marijuana: come spiega Il Fatto Quotidiano, che ha riportato la notizia, solo due settimane la Polizia ...

Operazione antidroga nel Foggiano - decine di arresti nei clan : Roma, 28 nov., askanews, - Blitz antidroga della polizia a San Severo, nel Foggiano: gli agenti, un centinaio, con l'ausilio di un elicottero del Reparto Volo e Reparti Prevenzione Crimine, hanno ...

Ragusa - nascondeva droga nei vasi in terrazza : arrestato : nascondeva droga nei vasi in terrazza: arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Ragusa. arrestato 26enne incensurato di origine albanese.

Bilz antidroga nei quartieri Annunziata e La Rocca a Giulianova : Teramo - Dalle 5.30, circa 80 carabinieri del Comando Provinciale di Teramo, assieme a quelli di Roma, Ascoli Piceno e Fermo, stanno conducendo un'operazione per l'esecuzione di numerose ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del tribunale di Teramo su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di indagati a vario titolo per concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'inchiesta ha ...

droga con profumo al gelsomino nei tubolari del gommone : sei arresti a Brindisi : Brindisi - Marijuana e cocaina nei tubolari del gommone, con flagranza al gelsomino per nascondere l'odore e restare indenni in occasione dei controlli. Tutto è filato liscio sino alla scorsa estate: ...

Roma : droga nei bagagli - in manette 38enne romana : Roma – I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, nel corso dei quotidiani controlli del territorio che svolge in transito presso l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, la scorsa notte hanno arrestato, una donna Romana di 38 anni per detenzione di sostanze stupefacenti. In particolare, il personale operante durante un controllo all’esterno dello scalo ha scovato tra i suoi bagagli quindici confezioni, ...

Genova - quintali di droga nei container : La Direzione Distrettuale Antimafia, con il supporto della polizia di Stato ha effettuato a Genova il più ingente sequestro di eroina degli ultimi venti anni. Gli agenti della squadra mobile di Genova ...

Genova - sequestro record di eroina. Nei container 270 chili di droga : Maxi sequestro di droga a Genova. Centinaia di chili di eroina nascosti all'interno di container provenienti dall'Iran. Si tratta del più ingente quantitativo di 'brown sugar' intercettata dalle forze ...

Controlli antidroga tra i banchi di scuola - nei guai un 16enne. Trovate dosi di droga nel cortile :

Isernia - controlli antidroga alla Stazione : nigeriano nei guai : Il giovane ospite di un centro di accoglienza è stato sottoposto a controllo dai carabinieri e trovato in possesso di un involucro di marijuana Isernia. Prevenire e contrastare il consumo e lo spaccio ...