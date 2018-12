Governo | Di Maio a Giorgetti | ' Contratto firmato con Salvini' | ' Riforme costituzionali

Governo - Di Maio contro Giorgetti : 'Io il contratto l'ho firmato con Salvini' : Dobbiamo andare avanti così perché se aiutiamo chi è in difficoltà riparte l'economia". "La terza regione che prenderà il reddito di cittadinanza, per numeri, sarà la Lombardia: qui c'è questo mito, ...

Bruno Vespa svela il dietro le quinte del Governo : 'La guerra di trincea tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio' : Ginacarlo Giorgetti , alla fine 'ha tirato fuori il rospo. Ha preso atto che il Movimento 5 Stelle ha vinto nel Sud perché ha promesso il reddito di cittadinanza e ha detto che un provvedimento ...

Ecotassa - mezza retromarcia del Governo per salvare le utilitarie. Di Maio : "Tassa non colpirà le famiglie" : MILANO - mezza retromarcia, col beneficio del dubbio, del vice presidente del consiglio, Luigi Di Maio, sull'Ecotassa per l'acquisto di nuove auto al di là di certi parametri di inquinamento. Una ...

Governo - Di Maio : 'Se Salvini ci molla per Forza Italia si suicida' : Manovra da 30-33 miliardi - "Questa è una Manovra da circa 30-33 miliardi che mette risorse fresche nell'economia", ha detto il ministro del Lavoro. "Spenderemo un po' di meno ma solo perché ci sono ...

Di Maio ha paura di essere mollato da Salvini : il Governo cade : Luigi Di Maio è sotto nei sondaggi. L’onda grillina si è sgonfiata fino al 25-26%. E di questo passo andrà

L’irritazione di Grillo con Di Maio : questo Governo tradisce l’ambiente : Beppe Grillo è molto contrariato per la piega che sta prendendo la politica ambientale del governo. Il fondatore del Movimento 5 Stelle ne ha parlato con alcuni amici con cui da anni si consulta sui temi che gli stanno a cuore - rifiuti, inquinamento, mobilità. La sua sensibilità è nota: del resto l’ambiente è una delle cinque stelle presenti nel s...

Manovra - Renzi : “Governo di cialtroni - figuraccia di Salvini e Di Maio. Pd? Basta - non voglio polemiche. Vinca il migliore” : “Di Maio e Salvini hanno fatto una figuraccia. Ma ora dico all’Europa di accettare il deficit al 2,04% e non aprire la procedura d’infrazione”. Così il senatore del Pd, Matteo Renzi, nel giorno della presentazione del suo documentario Firenze secondo me che andrà in onda sabato sul Nove in prima serata. “Pd? Basta, diamoci una tregua. Non voglio entrare nelle polemiche e non me ne occupo. Ci sono i candidati alla ...

Giuseppe Conte ha in mano le sorti del Governo - il retroscena e quelle voci su Salvini e Di Maio : La soluzione tecnica è pronta ma spetterà alla politica decidere su come muoversi, ha sostenuto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria . Lega e M5s attendono le mosse del presidente del Consiglio. ...

Luigi Di Maio si aggrappa ai magistrati : 'Matteo Salvini non minimizzi' - terremoto al Governo : Adesso i grillini attaccano. Le ultime inchieste che hanno colpito la Lega, in particolare quella sul tesoriere Giulio Centemero , iniziano ad avere ripercussioni sull'esecutivo alle prese con la ...

Roma : Di Maio - ora Raggi ha Governo amico - dimostreremo che può cambiare : Roma, 11 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - A Roma "quel che non ha funzionato in questi due anni è stato un governo centrale e un governo regionale che facevano la guerra alla città di Roma. In legge bilancio ci saranno, in quota investimenti, i soldi per Roma, perché la Capitale ha bisogno di

Di Maio 'stronca' Salvini : "imprese da lui? I fatti al Mise"/ Tensione Governo su pensioni d'oro e Manovra : Tensione Governo, Di Maio 'frecciata' a Salvini: 'le imprese e Boccia vanno da lui? I fatti si fanno tutti al Mise'. Manovra, pensioni d'oro e 'gerarchie'

Corinaldo - Di Maio 'Il Governo farà chiarezza. Ecco i nomi dei ragazzi morti'. Conte 'Responsabilità sia chiara e celere' : Una tragedia - quella della discoteca di Corinaldo - che supera i confini nazionali e finisce sui media di tutto il mondo. Una tragedia che travolge anche la politica, nel giorno in cui sono previste ben due manifestazioni in piazza. Quella della Lega a Roma , quella dei No Tav , a Torino. Il primo a intervenire, ...

