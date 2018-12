Di Maio replica a Giorgetti sul reddito di cittadinanza

Luigi Di Maio replica a Giancarlo Giorgetti : 'Io ho firmato il contratto con Matteo Salvini non con lui' : ... gli aiuti ai lavoratori, abbiamo eliminato i contratti precari: noi dobbiamo andare avanti su questa direzione perché se aiutiamo le persone in difficoltà riparte tutta l'economia'. La tensione nel ...

Di Maio 'La retribuzione di Fazio è un caso'. Replica 'Parliamo di compensi ma anche di contenuti' : Luigi Di Maio attacca Fabio Fazio . E il caso infiamma lo scontro politico. Il vicepremier 5Stelle ha parlato davanti alla commissione di Vigilanza Rai. Ha invocato un servizio pubblico che punti su '...

Rai - Luigi di Maio : "Esiste un caso Fazio - sugli stipendi occorre buonsenso". La replica del conduttore : "Disponibile a parlare di guadagni e contenuto" : Botta e risposta a distanza tra Fabio Fazio e il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi di Maio. In audizione oggi in Commissione Vigilanza Rai, l'esponente del MoVimento 5 Stelle ha rispolverato su richiesta della senatrice di Forza Italia Maria Alessandra Gallone un tema che si ripropone ciclicamente nel dibattito politico italiano: il compenso del conduttore di Che tempo che fa, ritenuto troppo alto, tanto da ...

Di Maio : 'Salvini incontra le imprese? I fatti si fanno qui'. La replica : 'Io guardo alla sostanza' : Botta e risposta tra i vicepremier Luigi di Maio e Matteo Salvini. Commentando l'incontro del leghista con gli imprenditori, il ministro del Lavoro ha detto: "Ora ci aspettiamo i fatti e i fatti si ...

Manovra - Di Maio : «Boccia e imprese da Salvini? I fatti si fanno al Mise». La replica : «Bado alla sostanza» : Il ministro dello Sviluppo economico: «Ieri c’erano poco più di dieci sigle da Salvini, domani noi ne riuniamo oltre 30 di tutti i comparti». E sulle pensioni d’oro: «Si tagliano tutte»

Di Maio - Fico : “Fango contro di lui - ha la mia solidarieta`”. E replica a Salvini : “Dl Sicurezza? Io li leggo i provvedimenti” : “È chiaro che l’ho letto. Io leggo i provvedimenti”. Dopo le sue critiche al decreto Sicurezza, passato in via definitiva dopo l’approvazione alla Camera, e la replica del ministro Salvini (“Ma l’ha letto?”, ndr), il presidente della Camera Roberto Fico è tornato sul caso a margine di un convegno all’ Accademia dei Lincei, per rivendicare come le sue critiche al provvedimento siano di merito. Ma ...

Corleone - il candidato sindaco M5s replica a Di Maio : 'Decidono i cittadini' : "Andiamo avanti. I cittadini di Corleone si esprimeranno e decideranno. Se il M5s dovrà pronunciarsi sulle singole persone, poi lo farà al proprio interno". Lo dice il candidato sindaco pentastellato ...

Di Maio : gli inceneritori sono 'vintage'. Salvini replica : 'Non si torna indietro' : 'Dobbiamo investire sulla differenziata' dice il leader pentastellato'. Ribatte il vicepremier leghista: 'i termovalorizzatori se gestiti bene portano salute ed economia. Voglio che anche le altre regioni vadano avanti' -

Rifiuti - Salvini : troveremo un’intesa col M5S. E a Di Maio replica : «Non ho niente da chiedere a Berlusconi» : Il ministro dell’Interno e leader della Lega al collega vicepremier, che al «Corriere» aveva detto: «Finché a me non chiede nulla per il leader FI andrà tutto bene»

Salvini vuole inceneritori in Campania. Di Maio replica in maniera molto netta : “Se produci, devi smaltire. Non vorrei doverli imporre”. Matteo Salvini si riferisce agli inceneritori, e oggi in visita a Napoli ha acceso la miccia per l'ultima polemica nel governo pochi minuti dopo l'approvazione del decreto Genova. A Napoli, dove ha partecipato al comitato per l’ordine e la sicurezza, ha ricordato che “a metà gennaio va in manutenzione l’unico ...