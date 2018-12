PlayStation Store | al via il terzo round di sconti natalizi

Sul PlayStation Store arriva il Natale e porta con se nuovi sconti per il fine settimana : Il Natale sta arrivando e a precederlo vi sono interessanti sconti che il PlayStation Store è pronto ad accogliere.Come possiamo vedere su PlayStation.com questo fine settimana troveremo interessanti offerte con le quale potremo deliziare le nostre feste, con un occhio di riguardo al portafogli.Tutti i giochi presenti nell'elenco sono scontati fino a lunedì 10 dicembre, mentre la prossima settimana arriverà il terzo ed ultimo round di ...

PlayStation Store : partono i Saldi Natalizi con tante offerte sui giochi PS4 : Il Natale si sta avvicinando sempre di più e Sony inizia a fare i suoi regali ai fan e possessori di PS4 con delle interessantissime offerte comparse sullo Store.Dalla pagina ufficiale di PlayStation Store, apprendiamo che da oggi sono disponibili i Saldi Natalizi, con sconti su una vasta gamma di giochi per PS4.Le promozioni saranno aggiornate ogni fine settimana e questo "primo round" durerà fino al prossimo 4 dicembre.Read more…

Black Friday : il PlayStation Store si prepara alla febbre da shopping : Siamo pronti da diverso tempo al Black Friday, il periodo di offerte più vantaggiose dell’anno. Se non l’avete già letti ecco i nostri consigli per non perdersi nessuna offerta. La febbre del Black Friday inizia leggi di più...

PlayStation Store : ecco quando avranno inizio le offerte del Black Friday : Anche quest'anno sta per tornare il periodo caldissimo del Black Friday, dove verranno proposte tantissime offerte su vari prodotti e, a quanto pare, Sony si sta già preparando all'evento.Grazie alla segnalazione dei colleghi di VG247, apprendiamo che dal prossimo 16 novembre partiranno i saldi del Black Friday su PlayStation Store.La compagnia ha già annunciato che si tratterà dell'evento più grande di sempre, con "grandi sconti su giochi del ...

PlayerUnknown's Battlegrounds per PS4 : avvistato il pre-order sul PlayStation Store americano : I rumor sulla versione PS4 di PlayerUnknown's Battlegrounds circolano da un po' di tempo, il popolare gioco battle royale, che ha dato il via al genere prima che Fortnite conquistasse il mondo, potrebbe arrivare presto sulla console di Sony. Dopo essere stato classificato in Corea, non molto tempo fa, i file del gioco sono stati trovati anche sui server PSN, portando molti a credere che sia solo una questione di tempo prima che venga comunicato ...

Scende prezzo FIFA 19 a meno di 50 euro sul PlayStation Store - offerta della settimana : Il PlayStation Store questa settimana perde letteralmente la testa, aggiungendo un'offerta su un titolo di recentissima uscita: FIFA 19 a meno di 50 euro. Precisamente il prezzo di FIFA 19 sul PlayStation Store è di 48,99 euro. In aggiunta agli sconti di Halloween, Sony ha in tutto previsto due nuove promozioni su PlayStation Store: due pesi massimi di EA sono a prezzo ridotto per un periodo limitato, da oggi 25 ottobre e fino al 30 ottobre ...

Partono oggi gli sconti di Halloween su PlayStation Store : Halloween si avvicina sempre di più e, in vista della ricorrenza, ecco spuntare delle interessanti promozioni sullo Store di PlayStation.Stando a quanto riportato sul blog ufficiale PlayStation.com, a partire da oggi sono in promozione alcuni apprezzati giochi, tra cui Dark Souls III, Bloodborne, Dead Cells, Prey, Doom e molti altri.Sulla pagina ufficiale potete leggere l'elenco completo dei giochi.Read more…