Intelligenza artificiale e data science | Lorenzo Rosasco si aggiudica un ERC consolidator

meteoweb.eu

: L'Intelligenza artificiale può prevedere le eruzioni vulcaniche - SkyTG24 : L'Intelligenza artificiale può prevedere le eruzioni vulcaniche - Lexus_Italia : Grazie all’esportazione di innumerevoli dati e allo studio innovativo di algoritmi della mente umana, Lexus present… - jacopopaoletti : Oggi alle 18:00 saremo con @Antonio_Giarr a @base_milano per presentare @userbotai e la nostra Intelligenza Artific… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Il prof.dell’Università di Genova – Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS) si èto uno dei finanziamenti del Consiglio Europeo per la Ricerca (Erc) con il progetto “Efficient algorithms for sustainable machine learning”. Il progetto svilupperà nuovi algoritmi di machine learning per affrontare le sfide dell’e della, puntando sull’efficienza e la sostenibilità.è il primo e unico ricercatore italiano a vincere un ERCgrant in ambito Machine Learning; uno dei pochi che sceglie di svolgere la propria attività in Italia portando con sé il bagaglio di esperienze e conoscenze derivate dagli oltre 10 anni di lavoro in collaborazione con il MIT – Massachusetts Institute of Technology. Il prof.sceglie non solo di svolgere la ...