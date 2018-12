I conti della Juve dopo l’acquisto di CR7 | i numeri e l’analisi

Lutto per la Banda Bassotti : muore Angelo “Sigaro” conti - voce della band : A soli 62 anni e travolto da una malattia che l'ha portato via troppo velocemente, muore Angelo "Sigaro" Conti della banda Bassotti, la combat-rock band romana che milita nel sociale e nella musica dai primi anni '80. Lo hanno annunciato i compagni di avventura con un post sulla pagina Facebook pubblicato ieri alle 19:35. In allegato un messaggio breve ma profondo: «Chi lotta non sarà mai schiavo. Ciao Sigaro». I membri della banda Bassotti ...