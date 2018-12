Francesco Monte e Giulia a Verissimo | “Siamo una coppia | la favola continua”

Verissimo – Giulia Salemi e Francesco Monte sono una coppia : i particolari dei primi momenti passati insieme senza telecamere : Giulia Salemi e Francesco Monte insieme a ‘Verissimo’: i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si definiscono coppia nel programma di Silvia Toffanin Giulia Salemi e Francesco Monte, dopo essere stati grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip, parlano della loro storia d’amore a ‘Verissimo’. Davanti a Silvia Toffanin, l’italo-persiana ed il tarantino appaiono belli ed ...

Giulia Salemi e la confessione su Francesco Monte : “Mi tratta male!” : Francesco Monte tratta male Giulia Salemi? La confessione Terminata l’esperienza al Grande Fratello Vip anche per Francesco Monte è ora di capire se il rapporto nato e costruito tra le mura della Casa di Cinecittà con Giulia Salemi potrà avere una prosecuzione. L’influencer sembra avere le idee abbastanza chiare: nelle ultime ore ha confermato di essere innamorata del quinto classificato della terza edizione Vip del reality. ...

Gf Giulia Salemi il mio amore con Francesco Monte è vero amore : Anche fuori la casa del GF vip continua la love story tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Visti i numerosi tira e molla fra i due in pochi pensavano che la loro love story proseguisse una volta finito il reality, ma la Salemi tiene a far sapere che il loro è un amore vero e spontaneo e secondo le ultime indiscrezioni lei starebbe spingendo per una convivenza col fidanzato. Le parole di Giulia non sono casuali dato che durante il programma ...

Francesco Monte e Giulia Salemi - dopo il Gf Vip lui si lascia andare : il gesto d’amore : Giulia e Francesco stanno insieme dopo il Grande Fratello Vip 2018? Le ultime news Una rimpatriata tra ex gieffini è quello che piace a noi appassionati di gossip, visto che si riesce a capire sempre qualcosa sugli amori appena nati, sulle amicizie finite e quant’altro. Francesco Monte e Giulia Salemi dopo il Gf Vip sembrano […] L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi, dopo il Gf Vip lui si lascia andare: il gesto d’amore ...

Grande Fratello Vip - Walter Nudo su Francesco Monte : 'Nella Caverna...' : Walter Nudo , il vincitore del Grande Fratello Vip 3 , avrebbe svelato un segreto che riguarda Francesco Monte . Nella casa, l'ex tronista si sarebbe confidato con l'attore italo-canadese, che così ...

Giulia Salemi confessa : 'Il mio amore per Francesco Monte è vero e spontaneo' : Anche dopo la fine della terza edizione del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi sta continuando ad informare i suoi fan su come vanno le cose con Francesco Monte. La modella italo-persiana, oltre ad essere molto attiva sui social, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla rivista di cronaca rosa 'Oggi'. Nella rubrica Pillole di Gossip, l’ex gieffina ha esordito così: “Il mio amore per Francesco Monte è vero e spontaneo”. Se in occasione della sua ...

GF Vip - Walter Nudo parla di Francesco Monte : 'È un ragazzo pieno di paure' : A soli tre giorni dalla sua vittoria al Grande Fratello Vip, Walter Nudo è stato intervistato da "Vanity Fair", analizzando la sua esperienza al reality show e parlando di Francesco Monte e Andrea Mainardi, con i quali ha stretto un bel rapporto di amicizia. In merito all'ex tronista di Uomini e Donne, criticato da una parte del pubblico anche in seguito al presunto "canna-gate" che lo ha visto coinvolto all'Isola dei Famosi, il vincitore del ...