Fallout 76 | una mod consente di usare la chat testuale di prossimità

Fallout 4 : una mod introduce in gioco automobili guidabili : Se vi siete sempre chiesti come ci sentirebbe ad essere l'unica macchina che scorrazza per una Washington DC post apocalittica, ebbene la nuova mod "Drivable Vanilla Cars" fa decisamente al cavo vostro.Come riporta Gamingbolt infatti con questa mod vengono introdotte in gioco una serie di automoboli guidabili dal giocatore, e la scelta potrà ricadere su ben tre veicoli.Avremo un camioncino disponibili in diversi colori, poi abbiamo anche una ...

Fallout 76 : un utente prende le sembianze di Preston Garvey e importuna altri giocatori : Avete presente Preston Garvey, l'insistente NPC a capo dei Minutemen di Fallout 4 noto per la sua battuta "un avamposto ha bisogno del tuo aiuto"? Nonostante Fallout 76 non abbia NPC, sembra che sia comunque possibile incontrare Garvey nei server del gioco, grazie all'opera di un utente che si è deciso a impersonarlo nel nuovo titolo multigiocatore online di Bethesda.Come possiamo vedere nel video riportato da PCGamer, il giocatore "RpTheHotrod" ...

Fallout 76 : Bethesda celebra il lancio della B.E.T.A. con una carrellata di nuovi screenshot : Per festeggiare la prima sessione della B.E.T.A. di Fallout 76, che si terrà in esclusiva su Xbox One questa notte, il 24 ottobre, dall'1 alle 5 del mattino, Bethesda ha pubblicato una manciata di nuove immagini che vi riportiamo all'interno di questa notizia.Le immagini mostrano cosa troveremo ad aspettarci all'interno della B.E.T.A. di Fallout 76, che dopo la sessione di questa notte tornerà su tutte le piattaforme dal 30 ottobre. Vi ...

Fallout 76 : arriva una spiegazione non ufficiale che chiarisce la presenza dei super mutanti nel gioco : Finalmente si è cercato di spiegare perché i super-mutanti saranno presenti in Fallout 76, quando a prima vista sembra che non dovrebbero esserci.Mentre poco fa Bethesda ha chiarito la presenza della Confraternita d'Acciaio, ora, come riporta Eurogamer.net, abbiamo una spiegazione non ufficiale del perché i super mutanti saranno nella West Virginia di Fallout 76.Da quando è stato svelato il gameplay di Fallout 76 in estate, i giocatori si sono ...

Una fazione storica tornerà in Fallout 76 - cosa riserva il futuro con l’Enclave : L'Enclave, una delle vecchie fazioni del franchise, riapparirà nel West Virginia di Fallout 76, quando il gioco uscirà il prossimo mese. Si tratta di una organizzazione militare ombra, discendente diretta del governo pre-bellico degli Stati Uniti, ed ha giocato un ruolo molto importante nei vecchi Fallout in passato. L'account ufficiale Twitter di Fallout ha twittato infatti un'immagine dell'Enclave oggi, insieme al logo ...

Fallout 76 - l’apocalisse nucleare vista da una console : Lo hanno presentato in un bunker anti atomico della West Virginia. E' il nuovo blockbuster dell’americana Bethesda, ultimo capitolo di una saga cominciata più di venti anni fa. Un videogame che racconta di un mondo devastato dalle radiazioni nel 2102. E stavolta avversari e...

Svelato completamente Fallout 76 : il futuro in una marea di dettagli : Ci siamo, Fallout 76 uscirà su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 14 novembre. Oggi Bethesda ha praticamente rivelato tutto, o quasi, sul titolo, con una valanga di dettagli e immagini che vi riportiamo in seguito. OFFICINE E C.A.M.P. L’officina di Fallout 4 ritorna in questo nuovo titolo con una vasta gamma di strutture e difese da costruire con parti di recupero, e nuove strutture come il raccoglitore di risorse, che serve a estrarre i ...

Il futuro di Fallout 76 inizia ora con una marea di dettagli sul titolo : Fallout 76 offre per la prima volta l'esplorazione della Zona Contaminata al fianco di altri giocatori. Pertanto, alcune meccaniche di gioco sono state modificate per adeguarsi a questa nuova ed entusiasmante avventura e Bethesda ce ne parla in dettaglio in questo comunicato ufficiale.Se non vedete l'ora di giocare a Fallout 76, è probabile che abbiate trascorso molte ore in Fallout 4, esplorando il Commonwealth, creando i vostri insediamenti e ...

Cosa succede in Fallout 76 quando si muore durante una quest? Bethesda chiarisce : La giornata di ieri è stata assolutamente importante per Fallout 76: il nuovo capitolo della saga targata Bethesda si è infatti rivelato in maniera quasi totale grazie alle decine di migliaia di parole spese dai maggiori portali della stampa specializzata internazionale, che nella scorsa settimana sono stati invitati a un evento ultra esclusivo su suolo statunitense in cui è stato possibile (tra le altre cose) saggiare con mano le velleità del ...