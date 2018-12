Di Maio | Qualcuno usa scusa dl Dignità per mandare a casa sfruttati

Salvini difende Di Maio e accusa : ‘Qualcuno vuol far cadere il governo’ : Salvini difende Di Maio e accusa: ‘Qualcuno vuol far cadere il governo’ Matteo Salvini fa quadrato con il partner di governo e difende Luigi Di Maio dagli attacchi concentrici provenienti da media e opposizione dopo lo “scoop” de Le Iene sui presunti illeciti nell’azienda di proprietà del padre del vicepremier pentastellato. L’occasione per lanciare un chiaro messaggio di solidarietà politica nei confronti del ministro ...

Vespa : 'Qualcuno mi dice che Di Maio è vittima di fuoco amico - risponde per suo padre' : E' un Bruno Vespa che sveste i panni di padrone di casa di Porta a Porta e veste quelli di opinionista a Piazza Pulita, in onda su La 7. Il fatto su cui è chiamato ad esprimersi sono le vicende che stanno riguardando il ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Un'inchiesta condotta da "Le Iene" avrebbe portato alla luce presunte prestazioni di un lavoratore assicurate in "nero" all'azienda del padre del capo politico grillino. Una vicenda che, ...

Scontro su inceneritori - Di Maio : «A qualcuno piacciono ancora - ma sono roba vintage» : «Credo che come sempre alla fine tutte le diversità di vedute nel governo si superano. Quando ci vediamo e ci mettiamo al tavolo alla fine si va sempre va avanti. Ma oggi parlare di...

Di Maio alla Lega : “C’è un contratto va rispettato. Se qualcuno non crede in quello che facciamo è un rischio” : “Abbiamo firmato un contratto di governo che va rispettato da entrambi i contraenti”. Luigi Di Maio ricorda alla Lega di aver siglato un patto. E lo fa nel giorno in cui l’alleato di governo ha messo a rischio i rapporti di forza all’interno della maggioranza. Forse come mai prima d’ora. Due i fronti aperti dal Carroccio nei confronti del M5s: entrambi citati da Di Maio. Che in un’intervista al Corriere della ...

Decreto fiscale - la verità di Salvini : “Conte leggeva e Di Maio scriveva. Se qualcuno era distratto - poi non dia colpa a Lega” : “C’erano due persone protagoniste di quel Cdm in cui si è discusso del Decreto fiscale che ora fa inorridire i 5 stelle. Uno leggeva il testo e uno scriveva, verbalizzava. Chi leggeva era il presidente Conte, che ha tutta la mia stima, che sta battagliando in Europa per difendere l’Italia. Lui leggeva e Di Maio verbalizzava. Anche Di Maio è corretto e coerente, conto di lavorare bene con lui per cinque anni. Ma passare per amici dei ...