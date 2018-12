romadailynews

: Baglio: ringraziamenti ad Appendino confermano Raggi sindaco di parte: Roma – “La Sindaca… - romadailynews : Baglio: ringraziamenti ad Appendino confermano Raggi sindaco di parte: Roma – “La Sindaca… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Roma – “La Sindacaringrazia l’Amministrazione M5S di Torino. Scomoda perfino i social ora, mentre mai un grazie e’ arrivato alle Regioni che da anni supportano Roma nello smaltimento dei rifiuti”.conferma cosi’ di non avere senso delle istituzioni e di essere ancora oggi, dopo due anni e mezzo, una sindaca di. Senza spiegare neppure quanto costera’ ai romani il trasferimento fino in Piemonte”.Cosi’ in un comunicato la consigliera capitolina del Partito Democratico ValeriaL'articoloaddiproviene da RomaDailyNews.