Reggio Emilia - donna Travolta e uccisa da un’auto pirata. A Corsico un suv investe un 23enne alla fermata del bus : Una sessantenne originaria dell’Est Europa è stata travolta e uccisa da un’auto pirata mentre attraversava la strada a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. Stando alle prime ricostruzioni, la donna attraversava la strada spingendo una bicicletta a mano quando è stata urtata da un’auto che l’ha fatta cadere al centro della carreggiata. Una seconda auto l’ha poi travolta e trascinata lungo l’asfalto per un centinaio di metri, poi ...

Si allontana dall’ospedale psichiatrico : 21enne Travolta e uccisa da un’auto : Jasmine Bono, residente a Porto Empedocle, è stata travolta e uccisa da un’auto sulla statale 113 che collega Canicattì a Campobello di Licata. Pare si fosse allontanata dall'ospedale locale, dove era ricoverata nel reparto di psichiatria.Continua a leggere

Napoli - Travolta e uccisa dall'auto dell'ex : la madre della vittima tenta di lanciarsi nel vuoto dopo la sentenza : Si è chiusa in una stanza e ha tentato di lanciarsi da un balcone Olimpia Cacace, mamma di Alessandra Madonna , la 24enne di Melito , Napoli, che perse la vita tra il 7 e 8 settembre 2017 travolta e ...

Travolta e uccisa dall'auto del suo ex : il fidanzato condannato a 4 anni. La mamma della vittima minaccia il suicidio : Il gip del Tribunale di Napoli ha condannato Giuseppe Varriale alla pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione per la morte dell' ex fidanzata Alessandra Madonna , la 24enne di Melito, Napoli, che perse la ...

Alpago. Letizia Sperti Travolta e uccisa da Fabio De Zotti a Vittorio Veneto : Fabio De Zotti è stato arrestato per omicidio stradale. Si tratta del conducente della Jeep Compass che ha travolto due

Chi era Chantal : la nonna in gilet giallo Travolta e uccisa ieri : Si chiamava Chantal, aveva 63 anni, era madre di 4 figli e nonna di una nidiata di nipotini, la donna rimasta uccisa ieri mattina al primo giorno della protesta dei gilet gialli, investita da un'...

Ravenna - 81enne Travolta e uccisa da un’auto mentre attraversa la strada in bicicletta : Tragico incidente stradale giovedì mattina a Bagnacavallo, nella provincia di Ravenna. Una donna di ottantuno anni è stata travolta in bici e uccisa da un'auto, una Mercedes Classe A. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Locale della Bassa Romagna, che ha effettuato i rilievi.Continua a leggere

Tragico schianto in strada : Cristina Travolta e uccisa in bici a 44 anni : La vittima del terribile e Tragico incidente stradale è Cristina Malandri, moglie e madre forlivese originaria di Forlimpopoli. La 44enne, designer di gioielli che lavorava in una storica oreficeria, lascia il marito, allenatore di basket e il figlio 18enne anche lui giocatore di pallacanestro.Continua a leggere

Forlì. Travolta e uccisa Cristina Malandri designer nell’oreficeria Ororè : Morta a 44 anni Travolta mentre era in sella alla sua bici. Cristina Malandri lavorava come designer nell’oreficeria Ororè, in