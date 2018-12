Ricoverata per una sospetta leucemia muore a 49 anni per una sospetta infezione | venti

Michela Magalli - la figlia di Giancarlo Magalli Ricoverata in ospedale - ma non c’è una diagnosi…Leggi per saperne di più : Michela Magalli, figlia del celebre conduttore Giancarlo, è finita in ospedale e sembra essere anche in condizioni piuttosto gravi. A dare la notizia è la stessa ragazza, nota influencer su Instagram che nelle sue... L'articolo Michela Magalli, la figlia di Giancarlo Magalli ricoverata in ospedale, ma non c’è una diagnosi…Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Maria come nonno Mariano : sfrattata dalla sua casa a 99 anni - è stata Ricoverata per ipotermia : Ha commosso la Spagna la vicenda di María Díaz Urosa, sfrattata a 99 anni dalla sua casa dopo che il nipote l'ha venduta senza il suo consenso, e costretta a dormire all'interno di uno sportello del Bancomat, dove è stata trovata in stato di semi-ipotermia e ricoverata in ospedale: "Non ho più neanche i soldi per comprare il pane". Il suo caso ricorda quello del siciliano nonno Mariano, costretto ad abbandonare la sua abitazione.Continua a ...

Ciclismo su pista - paura per Letizia Paternoster : “brutta caduta - Ricoverata per accertamenti” : Letizia Paternoster alle prese con una brutta caduta durante la gara Madison femminile di Coppa del Mondo a Berlino: i dettagli “Dopo la caduta al velodromo di Berlino, Letizia si trova in ospedale per accertamenti. Già quando ha lasciato l’impianto era perfettamente cosciente. E’ stato un brutto spavento, ma la situazione è ora sotto controllo. Seguiranno aggiornamenti!” Lo staff di Letizia Paternoster, attraverso ...

Ore di paura per Ornella Muti Ricoverata in ospedale : Tanta paura per Ornella Muti che è stata colpita dalla polmonite, qui la necessità di una flebo in ospedale come spiega attraverso alcuni hashtag la figlia Naike Rivelli che ha postato l’immagine della madre. Nonostante il malanno l’attrice sembra stare bene. Immediati gli auguri di pronta guarigione dei follower che notano anche che la Muti, pur essendo malata e in ospedale, sia comunque sempre bellissima e impeccabile. C’è ...

Amy Schumer Ricoverata per iperemesi gravidica come Kate Middleton : Amy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerI fan di Dallas non hanno preso affatto bene l’annullamento di un suo show, ma Amy Schumer, attrice comica statunitense che nelle scorse settimane era balzata agni onori delle cronache perché arrestata insieme alla modella Emily Ratajkowski nel corso di una protesta a Washington, non ha potuto fare altrimenti. Ai primi mesi di gravidanza, ...

Lady Gaga assiste un’anziana Ricoverata e canta per lei - la star volontaria per gli sfollati di Malibu (foto) : A guardare le immagini in cui Lady Gaga assiste un'anziana ricoverata e canta per lei, portandole conforto al capezzale, verrebbe da pensare che tutte le altre star possano solo prendere esempio. Mentre i divi italiani si dilettano a sfasciare supermercati in diretta Instagram per poi annunciare che di quel cibo "faranno beneficenza", altrove le popstar sono sempre più impegnate politicamente, si battono per i diritti civili delle minoranze ...

Napoli - donna Ricoverata all'ospedale San Giovanni Bosco ricoperta di formiche : il video choc : Sanità, orrore all'ospedale San Giovanni Bosco: donna intubata sommersa da formiche. «Dopo la nostra denuncia, il direttore sanitario Giuseppe Matarazzo ha chiuso la stanza del...

Australia - canguro attacca una famiglia in casa : donna Ricoverata con polmone perforato : Dopo quanto le è accaduto, non smettera' di volere bene ai canguri e di accudirli come fa da 15 anni. In effetti uno di loro non ha trattato benissimo né lei né i suoi familiari. Linda Smith, una donna Australiana di 64 anni, stava appunto dando da mangiare nella sua proprieta' che si trova nella cittadina di Millmerran, nel sudovest del Queensland, a un esemplare di Macropodidae, questo il nome scientifico che significa dai grandi piedi, quando ...

Cure psichiatriche per Selena Gomez Ricoverata due volte dopo “mesi strani” e affetta da ansia e depressione : Lo stato di salute di Selena Gomez ricoverata dopo un crollo emotivo continua a preoccupare il suo pubblico: il ricovero di queste ore, infatti, non sarebbe stato l'unico degli ultimi tempi. Secondo la rivista People, la 26enne è stata ricoverata in ospedale due volte nelle ultime settimane, in entrambi i casi per un calo del numero di globuli bianchi, che è un potenziale effetto collaterale per i pazienti sottoposti a trapianto di rene. La ...

