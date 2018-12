Scalebound risorge dal mondo dei morti | è a listino su Amazon Francia

eurogamer

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) In seguito alla notizia ufficiale della cancellazione di, il promettente titolo figlio di un'importante collaborazione tra Microsoft e Platinum Games è lentamente scivolato nell'oblio e ancora oggi in molti lo ricordano come un'incredibile occasione mancata, almeno per quello che avevamo potuto vedere nei rari trailer del gioco.Nonostante quindi non si parli da anni di, esso è misteriosamente (e anche in maniera alquanto inquietante) apparso neldi, che lo ha messo in vendita in una versione per PC e Xbox One che può oltretutto essere preordinata. Come riporta Gamereactor, il gioco è accompagnato da una data d'uscita placeholder, fissata per il 31 dicembre 2020.Non è chiaro se si tratti di una clamorosa svista dio del più grande colpo di scena della generazione, anche se per le informazioni in nostro possesso dovremmo ...