Morta a 10 anni | i miei giochi ai poveri

Eleonora Girolimini - lettera delle figlie di 7 anni alla mamma : «Ci dispiace che sei Morta» : «Cara mamma, ci dispiace che sei morta», sono queste le parole che le figlie gemelle di sette anni hanno scritto a Eleonora Girolimini, morta schiacciata nella calca della discoteca...

“Dite tutti i giorni ai figli che li amate” - la lettera del papà di Amelia Morta a 7 anni : Il dolore e la voglia di ricordare la figlia di Corrano e Rossana, i genitori dei genitori della piccola Amelia, stroncata improvvisamente a soli 7 anni da una patologia dell'apparato intestinale di cui nessuno si era mai accorto. In suo onore hanno deciso di donare gli organi ma anche di fondare un'associazione per aiutare gli altri bimbi in difficoltà.Continua a leggere

Corinaldo - su Instagram il video di Benedetta Morta a 15 anni nella tragedia : Tra le vittima della tragedia di Corianaldo c’è anche Benedetta Vitali: 15 anni e il cuore pieno di sogni. Era di Fano. Ed è un imperfetto che fa male e toglie il fiato. Ancora di più a sbirciare il suo profilo Instagram invaso da migliaia di messaggi di amici, conoscenti e anche di chi è semplicemente venuto a sapere della sua morte. Lacrime di dolore per questa giovane vita spezzata che proprio nelle stories di Instagram aveva pubblicato un ...

Intera famiglia trovata Morta a Catania : genitori e figli di 4 e 6 anni. Forse omicidio-suicidio : Un'Intera famiglia è stata trovata senza vita dai carabinieri a Paternò: sono una coppia e i loro figli di 4 e 6 anni. Secondo una prima ipotesi, ancora da confermare ufficialmente, si tratterebbe di un omicidio-suicidio: un consulente finanziario di 32 anni avrebbe assassinato la moglie e i figli e poi si sarebbe suicidato.L'allarme è stato dato da parenti che non avevano notizie dalla famiglia. Sul posto sono presenti ...

88enne pensava che la figlia fosse Morta dopo il parto. La ritrova 69 anni dopo : "Quando sono nata hanno detto a mia madre che ero morta. Era una donna non sposata, all'epoca si faceva così con le donne come lei, e sono cresciuta in un orfanotrofio. Ha continuato la sua vita dando per scontato non ci fossi più". Sono queste le parole con cui Connie Molutroup, una donna di 69 anni, ha iniziato a raccontare alla CNN la sua incredibile storia a lieto fine. dopo 69 anni è riuscita a ricongiungersi con la ...

L’attrice Marina Giulia Cavalli ricorda la figlia Arianna - Morta 3 anni fa - sui social : Perdere un figlio è un dolore che non passerà mai per i genitori, un lutto che non dà tregua. Ma i ricordi quelli sì che non può toglierli nessuno. E Marina Giulia Cavalli, L’attrice di Un posto al sole, ha voluto condividere una vecchia e bellissima foto della sua Arianna con gli amici di Facebook per omaggiarla e ricordarla. Sono già passati tre anni dalla tragedia che ha colpito L’attrice l’ex marito e collega Roberto Alpi. Tre anni senza ...

Morta di tumore a 34 anni l’ex protagonista di ‘America’s Next top model’ : I fan del programma tv America’s Next Top Model la ricorderanno sicuramente anche se è passato qualche anno da quando era una giovanissima promessa della moda. Era il 2007, edizione numero otto della popolare trasmissione guidata da una dalle top model Tyra Banks e Jael Strauss era tra le concorrenti. Sognava di diventare una modella come le sue colleghe, Jael, americana di Detroit, e invece dopo la partecipazione al talent per lei era ...

Morta per l’influenza a 6 anni. Una famiglia distrutta : “Era bella e piena di vita” : Sei anni, una vita appena cominciata. Una bambina “bella, felice e piena di vita”, come la descrive la sua mamma, ora col cuore a pezzi e con un dolore che si porterà dietro per sempre. La sua piccola Allison non c’è più: è Morta a causa dell’influenza. Succede tutto nel Montana, Stati Uniti, e lei, Allison Eaglespeaker è la prima vittima nel Paese della stagione influenzale. Sono stati i genitori a comunicare la notizia del decesso della loro ...

Bologna - incidente Mortale in auto : Marco muore a soli 31 anni : L'ennesima tragedia verificatasi per le strade del nostro territorio. Il drammatico episodio si è consumato nella provincia di Bologna, precisamente sulla provinciale Palata, all'altezza di Crevalcore, piccolo comune emiliano. La vittima, Marco Mele, un giovane di appena trentuno anni che, secondo quanto riferisce il noto sito Today.it, è morto dopo aver perso il controllo della propria vettura senza riuscire purtroppo a salvarsi. L'uomo avrebbe ...

Lele - morto a 29 anni per una sfida Mortale in stile "Fight Club" : È stata una sfida, un 'gioco' a chi colpiva più forte, rivelatosi purtroppo letale, a uccidere Emanuele Tiberi la notte del 29 luglio scorso all'esterno della Vineria di Norcia. Il giovane venne colpito da Cristian Salvatori, 33 anni, con un unico pugno al volto che lo fece crollare a terra, uccidendolo. Lo provano - secondo quanto riporta l'edizione online de 'La Nazione' - non solo le testimonianze degli avventori del locale che ...

Morta nel sonno a 19 anni - il papà l’ha trovata ormai senza vita : la causa è stata forse un’infezione : Aveva 19 anni Vittoria Bellini, e apparentemente era lo specchio della salute. Ma il suo papà, andando a svegliarla questa mattina perché doveva prepararsi per andare a scuola, l’ha trovata Morta nel lettino della sua cameretta. La tragedia è avvenuta a Certosa, nel genovese. Vittoria frequentava il Liceo Classico Colombo ed era in buona salute; solo da un po’ di tempo accusava un mal di gola, fastidioso e tedioso, ma niente di ...