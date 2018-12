Dl fisco | testo in Aula Oggi fiducia

Dl fisco - via libera del Senato con 147 sì : testo torna alla Camera : Via libera del Senato al decreto fiscale collegato alla Manovra. I sì sono stati 147, 104 i no e 6 gli astenuti. Il testo torna ora in seconda lettura alla Camera. Tra le principali novità in arrivo, ...

Salvini : Dl fisco ora voglio copia testo : 10.00 Non "metto in discussione un governo su qualche codice o codicillo su cui i 5 Stelle hanno ripensato".Così il vicepremier Salvini."Condizioni non ne ponpongo",ma quando in Cdm il premier leggerà il Dl Fiscale "e Di Maio prenderà nota,una copia la voglio anch'io".M5S "riduca emendamenti,non è opposizione". Andremo avanti "nonostante agenzie di rating e commissari europei"."L'Italia è un Paese solido,l'outlook è stabile". Su migranti e ...

Dl fisco - dopo lo scontro sulle modifiche apportate all'ultimo al testo : M5s e Lega ricuciono aspettando il Cdm di sabato : Se poi diventerà politica, in questo momento lo escludo, in Consiglio dei ministri si può affrontare anche la questione politica". Lega-M5s, le tensioni parlamentari - La sensazione è che alla fine ...

Dl fisco - Salvini gela M5s : no nuovo Cdm |"Nessun complotto - il decreto resta così" | Ma Fraccaro : a Camere invio testo pulito : Un "Consiglio dei ministri bis" per esaminare, per la seconda volta, il testo del decreto fiscale. E' l'ipotesi che avanzano fonti di governo del M5s dopo che il vicepremier Luigi Di Maio ha denunciato una manipolazione. No della Lega. E c'è aperto anche il fronte Manovra...

Dl fisco : domani possibile Cdm per nuovo esame testo : domani potrebbe riunirsi il Consiglio dei ministri per esaminare di nuovo il testo del decreto fiscale collegato alla manovra. Secondo quanto si apprende da fonti di governo, l'ipotesi è sul tavolo dopo la denuncia di ieri del vice premier Luigi Di Maio sull'esistenza di una bozza manipolata. Ieri il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha fatto sapere che si dedicherà personalmente all'esame del ...

Dl fisco - Di Maio accusa : Hanno manipolato il testo : Dl fisco, Di Maio accusa: Hanno manipolato il testo «Nel testo che è arrivato al Quirinale c’è lo scudo fiscale per i capitali all’estero. E c’è la non punibilità per chi evade. Noi non scudiamo capitali di corrotti e di mafiosi. E non era questo il testo uscito dal Cdm. Io questo testo non lo firmo e non andrà al Parlamento», ha aggiunto. «Questo è un condono fiscale come quello che faceva Renzi, io questo non lo faccio votare». «Non ...

Quirinale : non pervenuto testo dl fisco : 21.12 "Il testo del decreto legge in materia fiscale per la firma del Presidente della Repubblica non è ancora pervenuto al Quirinale". E' quanto precisa una nota dell'ufficio stampa del Quirinale dopo quanto detto dal vicepremier Di Maio a 'Porta a Porta'.

Dl fisco - Di Maio : «Giunto a Colle testo manipolato - denuncio» : Non se è stata una manina politica o una manina tecnica in ogni caso domattina si deposita subito una denuncia alla Procura della Repubblica perché non è possibile che vada al Quirinale un testo ...