Bosch - Al Ces di Las Vegas il progetto di uno Shuttle autonomo

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Lapresenterà al Ces di Lasuna soluzione completa per la mobilità: un Conceptsviluppato interamente in proprio dal punto di vista hardware, software e dei servizi connessi. Il gigante dell'industria tedesca ha dato vita a unche abbraccia le più recenti tedenze in fatto di mobilità connessa, sviluppando un veicolo dove i passeggeri possono condividere risorse senza essere impegnati alla guida. Laè convinta che il segmento deglicondivisi sia ormai vicino all'affermazione sul mercato grazie alla crescita del ridesharing: un milione di veicoli saranno sulle strada di Europa, Cina e Stati Uniti entro il 2020, con la possibilità di arrivare a 2,5 milioni già nel 2025.Mobilità condivisa. Il design è minimalista e basato totalmente sugli spazi interni che offre comfort e luminosità ai quattro passeggeri, i quali siedono su poltrone ...