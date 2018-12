Pensioni | Quota 100 non si tocca | Lega conferma linea dura sul deficit

Pensioni - la Lega conferma : “Quota 100 partirà nei tempi previsti e senza penalità” : La Lega assicura che la riforma delle Pensioni con l'introduzione della quota 100 e l'avvio del superamento della legge Fornero verrà avviata nei tempi previsti e senza penalità: "Alla luce delle tabelle fornite è possibile confermare gli obiettivi politici della manovra sullo smantellamento della legge Fornero che partirà senza penalità e nei tempi già previsti".Continua a leggere

Pensioni - richiesta Ue : Quota 100 solo per un anno con probabile proroga nel 2020 : Continua la trattativa fra il governo Conte e Bruxelles al fine di ricevere una risposta affermativa dalla Commissione Europea sui temi più caldi della nuova Legge di Stabilità ed evitare la cosiddetta procedura d'infrazione. Resta ancora un dialogo aperto quello riguardante il meccanismo della Quota 100 e il reddito di cittadinanza tanto caro al Movimento 5 Stelle. Bruxelles chiede la Quota 100 sperimentale Come ormai tanti sanno, l'esecutivo ...

Pensioni e LdB 2019 : la quota 100 slitta ancora : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 10 dicembre vedono arrivare nuovi aggiornamenti in merito alla discussione parlamentare ed alle Pensioni anticipate tramite la quota 100. Secondo quanto riporta La Stampa, il provvedimento sarebbe destinato a slittare ad un decreto collegato, mentre lo stesso destino riguarderebbe anche il reddito di cittadinanza. Nelle scorse ore dal Governo sono giunte nuove dichiarazioni anche in merito al taglio agli ...

Pensioni anticipate e Quota 100 : risorse potrebbero scendere a 4 - 5 miliardi : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 9 dicembre 2018 vedono arrivare nuove stime riguardanti una possibile riduzione delle risorse destinate alla Quota 100 ed al reddito di cittadinanza. Il Governo cerca infatti la quadra sui conti con la Commissione UE, pur confermando l'avvio dei provvedimenti inseriti all'interno del contratto con gli italiani. Sulle stesse tematiche si registra poi anche l'importante incontro che si terrà domani 10 ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 Pensioni sono un mistero : è il governo dei rinvii : Il governo Conte ha incassato il via libera della Camera alla legge di bilancio, dopo aver posto la questione di fiducia. Il problema è che i deputati hanno approvato un provvedimento che non c'entra nulla con la manovra, senza Reddito di cittadinanza e revisione del sistema pensionistico, con decine di misure che saranno completamente stravolte.Continua a leggere

Pensioni - Quota 100 si sgonfia : Governo riduce Fondo per superamento Legge Fornero : Le ultime notizie sulla riforma Pensioni ad oggi, domenica 9 dicembre, riguardano il lavoro tecnico sulla manovra finanziaria e i tentativi del Governo di ridurre il deficit di fronte allo sguardo attento ed implacabile dell'Unione europea. Come pubblicato dal numero odierno del quotidiano 'Il Sole 24 ore', il Fondo per Quota 100 sulle Pensioni passerà dai precedenti 6,7 miliardi di euro a 4,5-4,7 miliardi per il 2019. Dunque, sempre meno soldi ...

Pensioni flessibili e quota 100 : primo ok dalla Camera - cresce l'attesa per il Senato : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 8 dicembre 2019 vedono arrivare il voto di fiducia alla legge di bilancio presso la Camera, mentre cresce l'attesa per la discussione in Senato. Il passaggio appare fondamentale perché si entrerà nei dettagli della quota 100 e del reddito di cittadinanza, oltre che degli altri provvedimenti inerenti il comparto. Nel frattempo dall'opposizione prosegue il pressing sulla maggioranza in merito alle scelte ...

Pensioni - ritocchi alla manovra : simulazione Inps-Mef per Quota 100 e RdC : Pensioni, ultime notizie 7 dicembre – Sarebbe in corso una simulazione dell’Inps e del Mef per trovare i correttivi alla Legge di Bilancio 2019: le modifiche potrebbero interessare la Quota 100 e il Reddito di Cittadinanza. Sono in corso alcuni calcoli sui costi e sui risparmi che vanno ad incidere sui ritocchi della Legge di Bilancio a proposito del rapporto debito/Pil. La situazione attuale impone una revisione attenta delle due ...

Pensioni : su quota 100 la partita è ancora aperta : Gli ultimi aggiornamenti sulle Pensioni vedono allargarsi ulteriormente le differenze di vedute tra maggioranza e opposizione in merito alla nuova flessibilità previdenziale tramite la quota 100 ed al reddito di cittadinanza. Secondo quanto riportato dal Ministro del Lavoro, vi sarebbe ottimismo rispetto alla possibilità di trovare un compromesso con l'Europa senza vanificare la platea dei beneficiari dei nuovi provvedimenti. Un'ipotesi che però ...

Pensioni : Quota 100 - l'esecutivo punta ad un ritardo della misura : "Realizzeremo Quota 100 anche con due miliardi in meno", sono le ultime dichiarazioni del sottosegretario al ministero del Lavoro Claudio Durigon il quale avrebbe dato una conferma sull'attuazione della misura volta a garantire il pensionamento anticipato a partire dai 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi. Il Governo studia una partenza lenta per Quota 100 Continuano, infatti, i dibattiti sulle due misure ...

Pensioni - ecco perché quota 100 non aiuterà il lavoro dei giovani : Svezia, Germania e Danimarca: sono i tre paesi dove è più alta la percentuale di lavoratori senior al lavoro, con tassi di occupazione oltre il 75%. Gli stessi paesi sono anche nella top degli Stati ...

Pensioni - ecco perché quota 100 non aiuterà il lavoro dei giovani : Svezia, Germania e Danimarca: sono i tre paesi dove è più alta la percentuale di lavoratori senior al lavoro, con tassi di occupazione oltre il 75%. Gli stessi paesi sono anche nella top degli Stati più virtuosi per il lavoro dei giovani. L’Italia è tra i dieci Stati peggiori sia per i junior sia per i senior ...

Pensioni - Di Maio ci riprova : taglio del 40% a quelle d’oro per Quota 100 : Ancora le Pensioni d’oro nel mirino di Luigi Di Maio: dato che dall’Inps non sono arrivate le notizie sperate sui costi della riforma, durante il vertice di maggioranza di ieri si torna a puntare al taglio delle Pensioni d’oro. La Lega non tanto approva l’idea, infatti era giunta ad un compromesso: un sistema a scaglioni, che penalizzava le rendite da 90.000 euro, con tagli proporzionali dal 10% al 20%. Ma ieri Di Maio ha ...

Pensioni Quota 100 - Salvini e Durigon la confermano e smentiscono Q104 : A tranquillizzare gli animi degli elettori e di quanti ambivano alla quota 100 ci ha pensato Claudio Durigon (Sottosegretario leghista al Ministero del Lavoro) che ad Agorà (Rai 3) è intervenuto per rassicurare i pensionandi: 'quota 100 non subirà tagli e non diventerà quota 104'. Anche Salvini ha rassicurato: "quota 100 è 62 anni di età più 38 di contributi". Pensioni anticipate, Brambilla smentito: nessuna modifica dei requisiti È una bufala! ...