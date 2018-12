Juventus | caccia al record | sarà CR5000?

Juventus-Inter - Serie A 2018-2019 : bianconeri per mettere in ghiaccio il campionato - nerazzurri a caccia dell’impresa per rilanciarsi : Forse uno dei primi veri grandi crocevia per le sorti del campionato: Juventus-Inter aprirà domani sera la 15^ giornata della Serie A con un big match fondamentale tra la prima e la terza della classifica. I bianconeri stanno viaggiando a vele spiegate verso un clamoroso ottavo scudetto consecutivo con l’incredibile ruolino di marcia di 13 vittorie nelle prime 14 giornate che li sta proiettando verso una fuga sempre più corposa e difficile ...

Juventus-Valencia - probabili formazioni : Cristiano Ronaldo a caccia del record : Juventus-Valencia probabili formazioni – Tutto pronto all’Allianz Arena, questa sera la Juventus scenderà in campo contro il Valencia per il penultimo turno del girone, un turno che potrebbe far qualificare matematicamente al primo posto l’undici di Massimiliano Allegri. Quella contro il Valencia sarà dunque una partita importantissima per la stagione bianconera: una vittoria permetterebbe il […] L'articolo ...

Napoli-Chievo alle 15 La Diretta Ancelotti va a caccia della Juventus : Il Napoli, reduce dal successo in rimonta sotto il diluvio di Marassi col punteggio di 1-2 sul Genoa, per continuare la rincorsa alla Juventus capolista, il Chievo per celebrare al meglio l'inizio ...

Juventus - ricordi Pericard? 'Cacciato per un sms alla compagna di Bettega' : TORINO - Un sms può cambiare la vita. Di sicuro è cambiata quella di Vincent Pericard , che nel 2000 la Juventus prelevò dal Saint-Etienne . Una carriera, quella in bianconero, che si chiuse due anni ...

LIVE Inter-Genoa - Serie A in DIRETTA : nerazzurri a caccia della vittoria per tallonare la Juventus : Inizierà alle ore 15:00 il secondo anticipo dell’11ma giornata di Serie A 2018-2019: allo stadio San Siro si affronteranno Inter e Genoa. I nerazzurri vengono da 8 vittorie in 9 partite tra campionato e Champions League (unica sconfitta al Camp Nou per mano del Barcellona) che hanno permesso agli uomini di Luciano Spalletti di arrivare al secondo posto in classifica a 6 punti dalla Juventus. Una forma davvero smagliante per i ragazzi ...

Milan - Higuain si sfoga : 'Cacciato dalla Juventus - ora pensiamo al derby' : La stagione di Gonzalo Higuain al Milan [VIDEO] è partita benissimo. L'attaccante ex Juventus e Napoli in questa prima parte di stagione è gia' andato a segno diverse volte, assumendo sempre più la figura di leader in attacco ma anche dello spogliatoio che, fin dal primo giorno, ha accolto il Pipita in modo caloroso e trionfale. L'argentino si è subito capito con Gattuso con il quale c'è gia' un ottimo feeling e sul campo il giocatore l'ha ...

Il sogno in rossonero e la verità sulla Juventus - Higuain non si nasconde : “hanno preso Ronaldo e mi hanno cacciato” : Gonzalo Higuain parla in una lunga intervista degli obiettivi che si pone in questa stagione con il Milan, il calciatore rossonero vuole già vincere! “Io sono qui ora e penso a vincere quest’anno, non posso aspettarne tre. Dobbiamo avere la consapevolezza di poter vincere qualcosa già in questa stagione, perché il Milan ha i mezzi per riuscirci. E se non ce la faremo, vedremo la prossima. Però dobbiamo far capire ai tifosi che siamo ...

DIRETTA/ Udinese Juventus (risultato live 0-0) streaming video e tv : Ronaldo a caccia del gol! : DIRETTA Udinese Juventus streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, anticipo della 8^ giornata di Serie A (oggi 6 ottobre)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 18:01:00 GMT)