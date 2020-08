La Cina e il mio problema con gli aerei (forse non solo in Cina) (Di lunedì 18 marzo 2013) Eccomi di nuovo in trasferta, stavolta per raggiungere Mattia a Guangzhou per il weekend. Quel che mi è accaduto stavolta mi ha fatto venire in mente che non ho mai parlato del mio problema con gli aerei. La vicenda parte da una sorta di assioma assoluto che, chi mi conosce bene, sa: io non ho un rapporti con gli aeroporti. Non è che non ho un buon rapporto, è che da quando abito in Cina io non ho proprio alcun tipo di correlazione con loro. Non mi credete? Vi porto un paio di esempi per essere più esplicativa. 1)Due anni fa ho perso l’aereo dall’interno dell’aeroporto. Ero appena atterrata a Roma dopo un lunghissimo volo da Shanghai e cinque ore dopo dovevo imbarcarmi per la mia bella Catania. Ho acceso il computer durante l’attesa e, tra il lavoro, ... Leggi su veladoiolacina

nonstop9981 : Rai, la cannonata di Giovanna Botteri: 'Pensavo che il mio curriculum fosse sufficiente', nel mirino i piani altiss… - cuChina_it : I ravioli cinesi Xiao Long Bao sono molto carini??, ma come chiuderli per dare a loro quella forma così particolare?… - nonstop9981 : Rai, la cannonata di Giovanna Botteri: 'Pensavo che il mio curriculum fosse sufficiente', nel mirino i piani altiss… - HakulinenMaria : RT @alearesu: Grazie a Massimo Cacciari e Natalino Irti per aver accolto il mio 'Le potenze del capitalismo politico. Stati Uniti e Cina' n… - PaoloBorg : RT @alearesu: Grazie a Massimo Cacciari e Natalino Irti per aver accolto il mio 'Le potenze del capitalismo politico. Stati Uniti e Cina' n… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina mio Cina, ridotti 1504,5 miliardi di yuan di tariffe e imposte nella prima metà del 2020 Radio Cina Internazionale Covid, Mattia: "Macché paziente uno, la diffusione del virus non è colpa mia"

Tutta l'Italia lo ha conosciuto come il paziente 1, il primo caso di malato di Coronavirus nel nostro Paese. Era lo scorso febbraio, la malattia pareva relegata in Cina. Quando Mattia Maestri, 38enne ...

Bielorussia: una casalinga contro Lukashenko, l'ultimo dittatore d'Europa

Elezioni presidenziali a Minsk: Svetlana Tikhanovskaya sfida 'batka'. Vladimir Putin, attaccato dall'ex alleato di ferro in campagna elettorale, osserva Domenica 9 agosto 6,8 milioni di bielorussi son ...

Tutta l'Italia lo ha conosciuto come il paziente 1, il primo caso di malato di Coronavirus nel nostro Paese. Era lo scorso febbraio, la malattia pareva relegata in Cina. Quando Mattia Maestri, 38enne ...Elezioni presidenziali a Minsk: Svetlana Tikhanovskaya sfida 'batka'. Vladimir Putin, attaccato dall'ex alleato di ferro in campagna elettorale, osserva Domenica 9 agosto 6,8 milioni di bielorussi son ...