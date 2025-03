Ilfattoquotidiano.it - Valanga travolge un gruppo di scialpinisti sulle Alpi nel Tirolo: due morti

Undi seiaustriaci è stato travolto da una, questa mattina,dell’Ötztal, in: due sono. L’incidente sarebbe avvenuto poco prima delle 10.30, quando ilsi trovava a est del ghiacciaio Kleinleitenferner, nella zona dello Schalfkogel, a 3537 metri di quota.Stando alle prime ricostruzioni, sono stati tre glitravolti da “unarelativamente grande” e finiti in un crepaccio, ma mentre una è stata sepolta solo parzialmente, riuscendo poi a lanciare l’allarme, gli altri due sonoa causa del seppellimento o della caduta. Inutili sono state le operazioni di soccorsono di Obergurgl e Sölden, dei cani da ricerca, dei due elicotteri di soccorso e della polizia Libelle Tirol. Una quarta persona è stata trasportata in ospedale con lievi ferite.