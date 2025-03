Agi.it - "Adolescenti interrotti" un libro sulle fragilità giovanili e la responsabilità degli adulti

AGI - “C'è un aumento dei disturbi mentali tra i ragazzi, però questonon vuole parlare tanto delle malattie quanto di come favorire la loro salute e aiutarli a stare meglio. Perché la salute mentale, come quella fisica, è un processo che è legata a molti fattori anche differenti e indipendenti. Le abitudini di vita possono fare la differenza e anche lo stile educativo dei genitori, il ruolo della scuola, sono tutte cose che possono aiutare i ragazzi a vivere meglio e a riconoscere le proprie emozioni e costruire relazioni più positive”. Lo dice parlando con l'AGI, Stefano Vicari, Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile, Facoltà di Medicina, Università Cattolica del Sacro Cuore. Dirige l'Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell'IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma che è uscito recentemente in libreria con “” (Feltrinelli).