Messaggi in codice errori nelle perizie e la messa in scena del cadavere | i dubbi sulla morte di Liliana Resinovich

« Liliana non scompare in un giorno, in una settimana qualunque. Liliana scompare in quella settimana in cui avrebbe dovuto lasciare Sebastiano e in cui ricorreva l'anniversario che avrebbe segnato un momento importante per la nuova coppia: cioè Liliana e Claudio». Lo spiega a Open Gabriella Marano, psicologa clinica e forense e criminologa, nonché consulente di Sergio Resinovich, il fratello di Liliana, la 63enne scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022 nel giardino dell'ex Ospedale psichiatrico di Trieste. Per la sua morte è indagato il marito, Sebastiano Visintin. Oggi si terrà l'udienza di incidente probatorio durante cui verranno affidati ai periti gli incarichi per eseguire gli accertamenti di natura genetica, merceologica e dattiloscopica chiesti dall'accusa.