Morto il giornalista Alberto Stabile profondo conoscitore del Medio Oriente

è nata la sua passione per il Medio Oriente, un’area che ha studiato e raccontato con profonda competenza per oltre tre decenni. Alberto Stabile non era solo un giornalista: era la memoria vivente delle turbolente vicende di quella regione, offrendo al pubblico un’interpretazione lucida e appassionata di guerre, incontri di pace e trasformazioni geopolitiche. La sua scomparsa rappresenta una perdita incolmabile per il giornalismo internazionale e per chi desidera comprendere davvero il Medio Oriente.

Era la memoria degli ultimi 30 anni di storia e di guerre del Medio Oriente. È morto a Palermo il giornalista Alberto Stabile. Era nato a Trapani 78 anni fa. Laureato in giurisprudenza, aveva cominciato nei primi anni Settanta la sua carriera professionale come cronista del giornale L’Ora. Era poi passato a Repubblica di cui era stato a lungo corrispondente da Beirut. E proprio su questa esperienza. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Morto il giornalista Alberto Stabile, profondo conoscitore del Medio Oriente

