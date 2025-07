Calciomercato Inter tutto dipende da Calhanoglu! Centrocampo invariato se non parte il turco altrimenti…

Il calciomercato dell’Inter è in fermento, e tutto ruota attorno a Calhanoglu. Se il turco rimane, il centrocampo sarà invariato, altrimenti potrebbero aprirsi scenari diversi. Ieri, Cristian Chivu ha incontrato la dirigenza nerazzurra per definire le strategie della prossima stagione, con un focus speciale proprio sulla posizione di Calhanoglu. Le decisioni prese potrebbero infatti rivoluzionare il volto della squadra, rendendo ogni mossa fondamentale per il futuro.

Calciomercato Inter, tutto dipende da Calhanoglu! Centrocampo invariato se non parte il turco, altrimenti.. Ieri, Cristian Chivu, allenatore dell' Inter, ha avuto un incontro decisivo con la dirigenza nerazzurra per pianificare la prossima stagione e fare il punto sul mercato. Le discussioni si sono concentrate principalmente sulle mosse in entrata e uscita, con un'attenzione particolare a Hakan Calhanoglu, la cui situazione potrebbe condizionare il futuro della squadra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il mercato dell'Inter è attualmente legato a Calhanoglu: «Il mercato è molto vincolato a Calhanoglu, non c'è stato alcun contatto diretto col Galatasaray, ancora non è arrivata nessuna offerta».

