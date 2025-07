Cosa è emerso dal summit in sede con Chivu | 100 milioni di budget e assalto a Ederson

Dal summit tra la dirigenza nerazzurra e Cristian Chivu emerge un quadro saldo e ambizioso: 100 milioni di budget per rinforzare la rosa, con una strategia chiara e mirata. Ma la vera grande novità riguarda l’assalto a Ederson dell’Atalanta, confermato come obiettivo prioritario. Fatti i conti, riportati nero su bianco, l’Inter si prepara a scrivere una nuova stagione all’insegna del mercato aggressivo e delle grandi ambizioni.

Cento milioni di budget tra entrate e uscite. Il perimetro della spesa dei nerazzurri per il mercato della calda stagione ha un assetto chiaro. E a disegnarlo sono state le circa due ore di confronto tra la dirigenza e il neotecnico Cristian Chivu. Ma da quel faccia a faccia è uscita anche un’altra voce chiara, ovvero la conferma della società di voler puntare dritto al brasiliano dell’ Atalanta Ederson. Fatti quattro conti, riportati nero su rosa anche dalla Gazzetta dello Sport, l’ Inter ha già sfiorato settanta milioni con alcune operazioni legate a Petar Sucic, transitato definitivamente in nerazzurro dalla Dinamo Zagabria, Luis Henrique, riscattato dall’ Olympique Marsiglia, Ange Bonny, entrato di fresco dal Parma e Nicola Zalewski, riscattato dall’Inter per 6,5 milioni e con un quadriennale dalla Roma. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

