Roma | il programma completo della preparazione abbonamenti in sold-out

Roma si prepara a vivere un emozionante nuovo capitolo: il programma completo degli abbonamenti, già sold out, promette di regalare spettacoli indimenticabili ai tifosi. Con l’inizio della stagione 2025-26 alle porte e un cambio in panchina con Gasperini al timone, l’energia e l’entusiasmo sono alle stelle. Scopri tutto ciò che c’è da sapere e preparati a vivere un’annata straordinaria nel cuore della Capitale.

Roma 8 luglio 2025 - Il conto alla rovescia per l'inizio della nuova stagione volge sempre più vicino allo zero e la Roma è pronta a iniziare l'annata 2025-26. Claudio Ranieri ha definitivamente lasciato il suo ruolo in panchina, spostandosi a un ruolo dirigenziale, dove nello specifico è il nuovo consigliere della famiglia Friedkin per gli affari del club capitolino. Al suo posto è arrivato Gian Piero Gasperini, pronto a lanciarsi nell'universo romanista, dopo essere stato per 9 anni il timoniere di una spettacolare Atalanta, capace di sfidare i colossi, avvicinandosi anche alla vetta della montagna, sfiorando a più riprese il sogno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roma: il programma completo della preparazione, abbonamenti in sold-out

