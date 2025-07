Uccide l’assassino del figlio per vendetta gli spari alle spalle a Rocca di Papa | così è morto Franco Lollobrigida scarcerato da due anni

Una spirale di vendetta e violenza scuote Rocca di Papa, dove si è consumato un omicidio che riaccende le tensioni tra le famiglie coinvolte. Guglielmo Palozzi, padre di Giuliano, uccide l’assassino del figlio, Franco Lollobrigida, con colpi alle spalle, portando alla luce un ciclo di vendette che sembra non trovare fine. Chi si nasconde dietro questa catena di sangue e giustizia privata?

Un uomo di 35 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco vicino al capolinea degli autobus nei giardini pubblici di Rocca di Papa, alle porte di Roma. La vittima, Franco Lollobrigida, era stata condannata recentemente in Appello a 10 anni per omicidio preterintenzionale. L’arrestato è Guglielmo Palozzi, padre di Giuliano morto cinque anni fa in seguito a un’aggressione da parte della stessa vittima, dopo una lite per qualche decina di euro. Chi è Franco Lollobrigida: la vittima dell’omicidio. Franco Lollobrigida, 35 anni, era uscito di prigione circa due anni fa dopo essere stato condannato per l’omicidio del figlio di Palozzi, Giuliano. 🔗 Leggi su Open.online

Uccide per vendetta l'assassino del figlio: spari in pieno giorno a Rocca di Papa, così è morto il 35enne Franco Lollobrigida - Una scena di sconcerto e violenza ha scosso le tranquille vie di Rocca di Papa, alle porte di Roma. Un uomo di circa sessant’anni ha compiuto un gesto estremo, sparando in pieno giorno al trentacinquenne Franco Lollobrigida, assassinato appena due anni dopo aver lasciato il carcere.

