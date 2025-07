Tesla guida autonoma sotto accusa Con l’Autopilot frenate fantasma e incidenti mortali

L’immagine futuristica delle auto autonome, promossa da Elon Musk e Tesla, sta vacillando sotto i colpi di un’indagine inquietante. La NHTSA ha condotto un’analisi approfondita che, dopo tre anni, rivela gravi problemi legati all’autopilot, tra frenate improvvise e incidenti fatali. Questa realtà mette in discussione la vera sicurezza dei veicoli a guida autonoma, sollevando interrogativi cruciali sul loro ruolo nel futuro delle strade.

L’immagine futuristica delle auto che si guidano da sole, promossa da Elon Musk e dalla sua Tesla, continua a incrinarsi. A lanciare l’allarme, questa volta, è un’ inchiesta approfondita pubblicata dal Guardian il 26 aprile 2024, che svela i risultati di tre anni di indagini condotte dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’agenzia federale americana per la sicurezza stradale. Il quadro che emerge è tutt’altro che rassicurante: il sistema di guida semi-autonoma Autopilot è stato coinvolto in almeno 13 incidenti mortali tra il 2021 e il 2023, con numerosi altri sinistri con feriti, spesso dovuti a malfunzionamenti o all’uso improprio del sistema da parte degli automobilisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tesla, guida autonoma sotto accusa. Con l’Autopilot frenate fantasma e incidenti mortali

